《在路上》蔡總統沒有被丟包 賴清德這樣說

民進黨總統候選人賴清德（左）、副總統候選人蕭美琴（中）2日晚間推出新的競選影片「我們一起，在路上」，蔡英文總統（右）也親自演出。（圖擷取自蔡英文IG）

2024/01/06 20:35

〔記者吳書緯／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴與總統蔡英文攜手錄製的《在路上》競選廣告，引發各界討論，由於蔡英文在片中交棒下車後，似乎被丟包在路邊，還有網友發起「去海邊把蔡英文接回來」活動。對此，賴清德今晚在民視專訪指出，影片看起來好像是這樣（被丟包），「但是她還是會有她的車子載她回去」。

賴清德接受民視新聞台《大選最前線》專訪，主持人為何文堯，節目於今晚8時播出，節目亦播放了《在路上》的幕後花絮；何文堯提到，影片中拍攝到蔡英文開車載著賴清德時，風吹進車內把賴的頭髮吹歪，賴把鏡子拿下來然後撥一撥，更妙的是賴清德回答說，「我的中分沒有那麼中分」，並提及賴的造型多年來如一日。

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賴清德表示，「我的確是啦，你看沒有那麼中分。」並提到他自選國大代表時，剛好競選總部的隔壁有一家理髮店，叫小鬍子，從此之後都是由小鬍子的師傅幫他理頭髮，所以這個髮型一直到現在。

針對《在路上》影片的寓意，賴清德指出，寓意非常深遠，除除了要走，「選對的人、走對的路」，除了總統、副總統要選對的人外，國會也非常重要，如果說贏了總統，但是國會輸掉，那變成是兩個不同的方向啦。那未來就會發生說，在國會因為立場不同、方向不一樣，每天都在那邊爭執、爭吵，那國家的進步就會受到影響。

何文堯詢問，《在路上》影片中，有一輛藍色大貨車、白色小客車接連往反方向駛去，詢問這個片段的寓意。

賴清德說，「我想就是，就是我們蔡英文總統七、八年所開的方向，跟後續我跟美琴要開的方向，跟藍白的方向是不同的。」

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