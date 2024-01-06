擺脫傾中走對的路！賴清德：依賴中國不如擁抱世界

選前超級星期六，總統候選人賴清德到嘉義縣爭取鄉親支持。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/06 18:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕選前超級星期六，民進黨在嘉義縣民雄鄉舉辦超大型造勢活動，現場湧入2萬多名鄉親，總統候選人賴清德致詞說，前總統馬英九對外投資7、8成挹注中國，蔡英文總統增加新南向力道，現在投資金額已超越中國，美國也成為台灣第一大農產品輸出國，也就是依賴中國不如擁抱世界。

賴清德說，2024年全世界有超過40個國家要舉辦大選，才是有史以來第一次，而且全世界有要超過一半人口要選舉，台灣總統立委今年世界第一件選舉，台灣應該要有決心，決定未來台灣方向，向全世界證明，我們要堅定選給民主，堅決守護台灣和平。

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賴清德說，幾天前發布新影片「在路上」，由蔡英文、賴清德、蕭美琴領銜主演，聽說在網路上引起很大迴響，感謝大家支持，顯示過去8年已經走在正確路上，蔡英文總統要利用這支影片感謝大家8年前、4年前支持蔡英文，我們要用這支影片跟鄉親說，民主這個國家像開車一樣，不但要有掌握方向盤的駕駛，車子才會開對路開的穩，還要有看前看後副駕駛才會開對路。

賴清德強調，台灣經濟要走對的路，馬英九時代對外投資，每100塊有7、80塊投資中國，但我們現在大力投資日本、美國與新南向國家，其中，新南向國家投資額已經超越中國，台灣這幾年來也一起打拚，將優質農產品行銷全世界，包秳日本、韓國、新加坡、澳大利亞跟紐西蘭等，美國現在成為是台灣農產品最大市場，所以說，依賴中國不如擁抱世界。

總統蔡英文助講時指出，過去幾年我們做了很多投資在基礎建設，所以我們國家成長速度很快，我們的國力也變強了，2016年全國產值17.5兆，去年超過23兆，人民平均所得甚至超過韓國，現在韓國都在討論為什麼輸台灣，就是因為有人民的支持，國會過半，可以大力投資台灣。

選前超級星期六，總統蔡英文到嘉義縣輔選。（記者蔡宗勳攝）

選前超級星期六，總統候選人賴清德到嘉義縣爭取鄉親支持。（記者蔡宗勳攝）

選前超級星期六民進黨嘉義縣大型造勢活動，縣長翁章梁（前中）帶領兩位立委候選人進場。（記者蔡宗勳攝）

選前超級星期六，民進黨嘉義縣大型造勢活動人山人海盛況。（記者蔡宗勳攝）

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