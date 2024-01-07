藍白又巧遇？李明璇菜市場掃街 柯文哲高喊「加油」

國民黨李明璇菜市場掃街 ，「巧遇」柯文哲車隊。（取自李明璇臉書）

2024/01/07 13:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄第8選區（前鎮、小港、旗津）立委候選人李明璇今天上午到市場掃街，「巧遇」民眾黨總統候選人柯文哲的車隊；柯文哲還親自拿髂克風高喊：「李明璇加油！」

李明璇這幾天跟選民分享她的「鐵人拜票行程」，今（7日）一早，她來到前鎮瑞興市場掃街，「巧遇」民眾黨總統候選人柯文哲的掃街車隊，柯文哲親自拿麥高喊「李明璇加油」、「我有經過妳的競選總部，加油！加油！好好加油」！

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對於「巧遇」過程，李明璇解釋說，原本她及團隊在菜市場掃街，只見直播進行到一半，遇到交通管制，她一度以為是蔡總統的車隊，後來在鏡頭前她驚訝地說「是柯P」。

李明璇向柯文哲車隊揮手說：「加油！加油！一起加油！」當柯文哲車子靠近時，李明璇幽默說：「你來找我的哦？」柯文哲回說：「我有經過妳的競選總部，加油加油好好加油！」對於這段「不期而遇」，柯文哲的限時動態也PO出「遇到李明璇一起加油」。

李明璇團隊指出，柯文哲車隊經過時，柯粉對李明璇的熱情程度引起現場民眾目光，尤其柯的年輕麥克風手看到李明璇，立即將原本柯的口號「台灣的選擇柯文哲」，改為李明璇的競選口號「唯一的璇擇李明璇」，不少人拿著KP文宣找李明璇簽名和合照。

今年11月初，藍白合陷入僵局、進入政黨協商時，李明璇開出第一槍，公開歡迎柯文哲幫她站台，當時她認為「最後會合的」，但如果11月24日總統選舉登記截止，藍白仍不合，柯文哲來站台「當然就不行了」。

柯文哲今天上午在高雄車掃「巧遇」國民黨立委候選人李明璇，親自拿麥喊「李明璇加油」 （記者葛祐豪翻攝）

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