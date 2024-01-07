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藍營靠「棄柯拉郭」衝刺？朱立倫：下架民進黨選票要集中

國民黨主席朱立倫今天受訪時強調，想要下架民進黨的選票要集中。（記者黃子暘攝）

國民黨主席朱立倫今天受訪時強調，想要下架民進黨的選票要集中。（記者黃子暘攝）

2024/01/07 11:06

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨不分區立委排序第一候選人韓國瑜昨（6）日造勢，公開向鴻海集團創辦人郭台銘喊話「回頭」，也諷刺民眾黨總統候選人柯文哲像「空氣槍」；國民黨主席朱立倫今（7）日在新北市輔選，席間現場記者追問選戰最後階段是否採「棄柯拉郭」模式？朱立倫說，希望大家放下不滿、小恩小怨，為中華民國、台灣的未來集中選票。

朱立倫說，想要下架民進黨的選票要集中，「大家都很尊重郭台銘」，「周邊很多朋友都有保持聯繫」，最後一定尊重郭台銘的選擇，當然所有「藍軍朋友」都期待郭台銘最後能夠與國民黨站在一起。

至於國民黨副總統候選人趙少康透露，朱立倫開會時說國民黨要全力改革？朱立倫今天斬釘截鐵說，國民黨一定要改革，要不斷地改革，藍營不分區立委名單有這麼多新人、年輕人，有史以來最好的名單，包括推出國民黨總統候選人侯友宜搭配趙少康，就是展現國民黨改革的決心，會有不一樣的國民黨。

此外，藍綠白昨日造勢都喊成功，朱立倫說，大家就是拚最後努力，還是老話一句，最後要集中選票，這是全體國人共同智慧最後的選擇。

至於區域立委部分，朱立倫表示，候選人一定要深入基層，不管是車掃或基層拜票，每位候選人要秉持這樣的角度拚到最後一分鐘，最後相信很多關鍵席次就會勝選。

朱立倫今日赴新北板橋替葉元之輔選，指出他對葉元之的選情越來越有信心，過程中還是要腳踏實地勤跑基層，葉元之就是這樣原汁原味、腳踏實地。

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