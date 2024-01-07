為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

選戰最後超級星期天 柯文哲高雄車掃趴趴走

民眾黨總統候選人柯文哲今天利用選前超級星期天在高雄市區車隊大掃街。（記者李惠洲攝）

民眾黨總統候選人柯文哲今天利用選前超級星期天在高雄市區車隊大掃街。（記者李惠洲攝）

2024/01/07 10:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選前超級星期天，藍綠白陣營今天（7日）都在高雄舉行大型造勢，民眾黨總統候選人柯文哲整天在高雄趴趴走，上下午都安排車隊掃街；民眾黨市黨部聲稱，選民反應超乎預期地熱烈。

柯文哲今天利用選前黃金週在高雄市區車隊掃街，行前接受媒體聯訪被問到「高雄是綠營大票倉，會不會擔心今天會被嗆」？柯文哲回說，民主政治本來就是多元，多元開放本來就是他相信的政治理念，有各種不同聲音本來就很正常，這沒有什麼；

柯文哲今晚安排到瑞豐夜市拜票，可能會碰到侯友宜；他表示，高雄是南部最大城市，總統競選過程遇到，本來就是可預期的事情，平常心就可以。

媒體又問，國民黨昨天造勢時說「這幾年國民黨都有反省改革」；柯文哲聽了哈哈大笑說：「我的回答就這樣，哈哈哈就好了！」

柯文哲車隊上午直驅苓雅、鳳山、前鎮、三民等區；下午將繞經鹽埕、鼓山、左營等區；民眾黨高雄市黨部表示，上午有許多民眾自動自發站在路邊對著柯文著比讚、大聲高喊「阿北加油」，反應超乎預期，預料下午的車掃情況會更熱烈。

今天傍晚5點柯文哲還將前往高雄駁二特區；6點20分再到瑞豐夜市；晚間將在農16的神農路舉辦高雄場大造勢，與藍綠互別苗頭。

柯文哲的車隊上午直驅苓雅、鳳山、前鎮、三民等區；下午則繞經鹽埕、鼓山、左營等區。（記者李惠洲攝）

柯文哲的車隊上午直驅苓雅、鳳山、前鎮、三民等區；下午則繞經鹽埕、鼓山、左營等區。（記者李惠洲攝）

柯文哲今天在高雄車隊掃街拜票，路邊有支持者高喊「阿北加油」。（記者李惠洲攝）

柯文哲今天在高雄車隊掃街拜票，路邊有支持者高喊「阿北加油」。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
總統與立委選舉 蔡其昌：投票會很混亂、分裂投票
2024/01/07 10:21

總統與立委選舉 蔡其昌：投票會很混亂、分裂投票
火速開除馬治薇黨籍學到一課 柯文哲︰眾人智慧超越個人智慧
2024/01/07 09:54

火速開除馬治薇黨籍學到一課 柯文哲︰眾人智慧超越個人智慧

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
韓國瑜稱柯文哲不會贏 柯︰他私下跟我講的不一樣
2024/01/07 09:27

韓國瑜稱柯文哲不會贏 柯︰他私下跟我講的不一樣
「即將海闊天空，離開她的崗位」《在路上》導演解釋為何把總統留在海邊
2024/01/07 07:36

「即將海闊天空，離開她的崗位」《在路上》導演解釋為何把總統留在海邊

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
賴清德重感冒一日拚7場造勢 綠營點「3件事」湧現危機感
2024/01/06 23:59

賴清德重感冒一日拚7場造勢 綠營點「3件事」湧現危機感
選前黃金週末 趙少康批賴、柯市長任內沒政績
2024/01/06 23:39

選前黃金週末 趙少康批賴、柯市長任內沒政績
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播