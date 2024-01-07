選戰最後超級星期天 柯文哲高雄車掃趴趴走
2024/01/07 10:33
〔記者葛祐豪／高雄報導〕選前超級星期天，藍綠白陣營今天（7日）都在高雄舉行大型造勢，民眾黨總統候選人柯文哲整天在高雄趴趴走，上下午都安排車隊掃街；民眾黨市黨部聲稱，選民反應超乎預期地熱烈。
柯文哲今天利用選前黃金週在高雄市區車隊掃街，行前接受媒體聯訪被問到「高雄是綠營大票倉，會不會擔心今天會被嗆」？柯文哲回說，民主政治本來就是多元，多元開放本來就是他相信的政治理念，有各種不同聲音本來就很正常，這沒有什麼；
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柯文哲今晚安排到瑞豐夜市拜票，可能會碰到侯友宜；他表示，高雄是南部最大城市，總統競選過程遇到，本來就是可預期的事情，平常心就可以。
媒體又問，國民黨昨天造勢時說「這幾年國民黨都有反省改革」；柯文哲聽了哈哈大笑說：「我的回答就這樣，哈哈哈就好了！」
柯文哲車隊上午直驅苓雅、鳳山、前鎮、三民等區；下午將繞經鹽埕、鼓山、左營等區；民眾黨高雄市黨部表示，上午有許多民眾自動自發站在路邊對著柯文著比讚、大聲高喊「阿北加油」，反應超乎預期，預料下午的車掃情況會更熱烈。
今天傍晚5點柯文哲還將前往高雄駁二特區；6點20分再到瑞豐夜市；晚間將在農16的神農路舉辦高雄場大造勢，與藍綠互別苗頭。