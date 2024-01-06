賴清德重感冒一日拚7場造勢 綠營點「3件事」湧現危機感

民進黨總統候選人賴清德（圖中）在重感冒下，仍持續「鐵人行程」、一日衝刺7場造勢活動。圖為6日新莊選前造勢晚會。（記者王藝菘攝）

2024/01/06 23:59

〔記者陳政宇／台北報導〕2024大選倒數最後一週，民進黨總統候選人賴清德儘管近日重感冒、身體微恙，仍持續「鐵人行程」，在超級星期六衝刺7場造勢，體力和毅力驚人。民進黨高層不諱言，近期有3件事讓民進黨上下湧現危機感，賴清德和民進黨副總統候選人蕭美琴用盡全力，揹負「守住台灣」的壓力。

選前超級黃金週，賴清德輔選能量大爆發，一天七場造勢油門催到底。輔選人士表示，賴清德過去站台時，常笑稱自己是三組之中選的最認真、已經環台造勢第七圈，6日更是從上午11時半在新竹造勢之後，下午一連跑嘉義市、嘉義縣，晚上6時半再到台中豐原，晚上8時抵達桃園晚會，再拚9時30分新北市新莊，場場接力，重感冒下的體力和毅力皆令人咋舌。

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觀察週末造勢現場，輔選人士指出，總統蔡英文與賴蕭配合拍的《在路上》影片，成功催出年輕人熱情，現身造勢場合的新世代多了，舉創意標語展現熱情。

此外，一名民進黨高層透露，之所以規劃週末一天，全台南北七場造勢，目的是要努力催動選民熱情。

該人士指出，尤其對手國民黨在桃園喊出大選輸贏票數，民眾黨總統候選人柯文哲連日緊咬負面議題選戰，加上中國介選力道史無前例，在在都讓民進黨上下湧現危機感，賴蕭用盡全力，背後有必須守住台灣的壓力。

據賴陣營規劃，賴清德與蕭美琴分進合擊輔選，選前10天啟動大型造勢活動，3日晚間於新北市揭開序幕；選前2天，11日在台中市與台北市；12日選前之夜，先在賴清德的本命區台南舉行，再回故鄉新北市。8日啟動的全台大車掃，賴清德車隊將從屏東出發、由南而北，蕭美琴車隊從新北出發、由北而南，最後於12日在雙北合體車掃，並沿路配合各縣市造勢活動。

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