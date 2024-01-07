總統與立委選舉 蔡其昌：投票會很混亂、分裂投票

蔡其昌表示，這次總統與立委選舉投票會很混亂，會分裂投票。（記者歐素美攝）

2024/01/07 10:21

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第一選區立委選舉藍白合，但民眾黨總統候選人柯文哲昨在大里造勢場合卻喊出下架國民黨及民進黨，民進黨第一選區立委候選人蔡其昌對此表示，這次總統與立委選舉投票將很混亂，將分裂投票，總統選舉站在全國性的高度，國民黨跟民眾黨是矛盾的，而且不斷地在相互攻擊，他在基層則聽到很多人對空降的候選人有疑慮，很多年輕人雖支持柯文哲，但表態仍將支持在地會做事的立委。

蔡其昌指出，總統選舉站在全國性的高度，國民黨跟民眾黨是矛盾的，而且不斷的在相互攻擊，在地方，海線的民眾期待選出一個在地會做事的立法委員，這是這些天來，他常常在路上或這些年來，他在清水的大街小巷跟鄉親在一起聽到的。

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蔡其昌說，大家其實都希望海線的立委一定要選能在中央爭取建設，改變地方、改變故鄉的人。最近聽到的也是大家對於空降充滿疑慮，而且在地很多國民黨的支持者無法接受民眾黨對他們的攻擊，很多民眾黨支持柯市長的年輕人也講，在立委這一票會不分黨派，「總統跟立委會分裂投票」，他們覺得蔡其昌是在地而且很認真在做事。

蔡其昌表示，更重要的，他做事一向不分藍綠白，這是很多年輕人都跟他表達相同的想法，所以投票的行為會很混亂，選民心中還有個底，總統跟立委會採取分裂投票，大家還會希望總統選他們的理念，立委支持蔡其昌是因為其昌是在地而且會做事的人，這是他聽到鄉親最大的訴求。

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