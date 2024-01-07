蔡壁如違法提民調 蔡其昌：明知故犯 為選舉不擇手段

蔡其昌批評蔡壁如在造勢晚會違法提民調，是明知故犯，為選舉不擇手段。（記者歐素美攝）

2024/01/07 10:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第一選區立委候選人蔡其昌，今天在清水針對對手蔡壁如昨晚在大里造勢場合中說民調，表示蔡壁如明知這樣違法，為什麼還要講？就是為了選舉不擇手段。

蔡其昌今天到清水市場掃街拜票，媒體詢問他選前最後一週有何競選策略？蔡其昌說，選舉策略一直不是他最在乎的，平日做事才最重要。就像是平日不做事、對地方不了解，像對手每天講一些讓人家聽不懂的話，譬如說鐵砧山在清水，讓大甲人慌了，怎麼他們的鐵砧山不見了，清水人也懞了，覺得清水何時多了鐵砧山。

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蔡其昌說，蔡女士到處造謠抺黑，事實上他每年都會到市場、重要路口或廟宇，大家都跟蔡其昌很熟悉，她到處造謠說十幾年來，很多人都沒有看到他，這實在是因為這十幾年來，她都沒有在這裡，為了選舉才跑來這裡，她從來沒在這裡過，當然不了解他跟鄉親的感情，這就是造謠，大家不能接受的是，空降過來也不好好了解地方，不謙卑的學習，來這裡每天罵人、每天抺黑、造謠生事。

蔡其昌說，蔡壁如甚至為了勝選，不惜違背法律、違法，像她說那個民調就是違法，她不知她是違法的行為嗎？當然知道，那為什麼還要講？就是為了選舉不擇手段。他強調每一個人都有其人格特質，每一個人透過其行為就可以展現其人格特質，選舉平日耕耘最重要，平日跟鄉親「拔揉」、有感情、有在做事，可以把事情解決，選舉到了，只要按步就班，把一切交給選民來決定，最後階段努力衝刺，把該做的事情做好，該握的選民的手認真的握遍，誠懇的拜託，相信選民會疼惜在地會做事的人，這就是他的策略。

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