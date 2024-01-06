蕭美琴：台灣人在世界創造成功的故事 需要大家繼續寫下去

民進黨副總統候選人蕭美琴，今晚出席新北市新莊選前造勢晚會並進行演說。（記者王藝菘攝）

2024/01/06 23:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕民進黨副總統候選人蕭美琴今天（6日）晚間新北市新莊造勢晚會，她在致詞時表示，台灣人勤奮打拚、在世界上創造成功的故事，成功在世界上架台灣、讓世界看到台灣，「但成功的故事需要大家繼續寫下去、需要每個人來守護，即便這條路並不好走」。

蕭美琴說，她在二個多月前從美國回台灣，一開始有點不適應，因為在美國服務期間大家都稱讚台灣，都願意支持台灣，「美國政界即使兩黨對立吵架，但只要講到台灣，一定是團結一致挺台灣，但回來卻常聽到鄉親抱怨台灣，這裡不好那裏不好」。

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蕭美琴指出，她一開始的確不習慣，她和立法院曾經的戰友們討論，做了很多努力，「在經濟成長率世界名列前茅、股市翻倍成長、外資看好台灣的同時，也許我們忽略了一些人」蕭美琴說，蔡英文總統投資台灣、基礎建設、能源轉型、提出台商回台方案，外資也看好台灣。

蕭美琴表示，即使全世界面臨許多挑戰，包括美中貿易戰、百年大疫新冠肺炎，但台灣卻能脫穎而出，讓世界看到台灣的美好，這些都是這幾年大家一起努力往前走。

蕭美琴說，成長往前的路上也許忽略了一些人，因此蔡總統提出許多照顧台灣、安居樂業的方案，相信還有很多可以繼續做的，「拜託大家給我們機會，一定可以做的越來越好，穩健向前的路，大家一起上車走對的路，對的路就是守護台灣民主和平的路」。

蕭美琴指，大家都知道要珍惜這塊土地、守護我們的國家，我們已經在世界上上架台灣，讓世界看到台灣堅持民主自由，讓我們繼續創造成功的故事，讓每一位台灣人都有勇氣、有尊嚴。

民眾聚集在新莊陽光草坪上，一同造勢。（記者王藝菘攝）

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