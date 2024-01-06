接受中共指示散布假民調 最重可判7年半

最高檢察署5日召開全國檢察長選舉查察視訊會議 。（記者吳政峰翻攝）

2024/01/06 15:27

〔記者吳政峰／台北報導〕最高檢察署5日召開全國檢察長選舉查察會議，強調要維護民主選舉的正當性與公正性，嚴查境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息，若民眾接受中共等境外勢力指示散布「假民調」，違反選罷法、反滲透法，最重可處7年6月刑。

最高檢指出，關於民調方式，總統副總統選舉罷免法第52條、公職人員選舉罷免法第53條規定：「應載明負責調查單位或主持人、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值」，故若製作民調的方法、手段或過程明顯是基於虛偽捏造時（例如:佯稱有面訪民眾，惟實際並未面訪），顯屬「不實之事」。

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最高檢表示，民調所引發的「跟風效應」常左右選舉結果，未必只是「僅供參考」而已，應加以重視，最高法院109年度台上字第4103號判決敘明「行為人主觀上明知為虛構或不實之事，而仍決意著手以公開方式散布謠言或傳播不實之事，以遂其使某候選人當選或不當選之意圖，而發生損害於公眾或他人之危險，即足構成。至於該候選人事後是否果真當選或不當選，公眾或他人是否因而實際發生損害，均非所問」。

最高檢說明，民眾如果受滲透來源指示、委託或資助，散布、傳播「假民調」，違反總統副總統選舉罷免法第90條、公職人員選舉罷免法第104條及反滲透法第7條，最重可處有期徒刑7年6月。

至於散布假訊息成罪的關鍵為何?最高檢解釋，在明知或重大輕率的惡意情形下，未經查證，無中生有，予以散佈，就構成惡意，但若涉及公共議題、未指訴特定事件或候選人、單純引述媒體，縱使內容稍有渲染、誇大，實務仍認屬有相當理由依據的評論。

最高檢呼籲，候選人發現深偽影音，可先向警調機關申請鑑識；民眾發現深偽影音，亦可向警調提出檢舉，並由警調機關進行鑑識。如經鑑識為深偽影音，候選人得書面請求廣播電視事業、網際網路平台提供者或應用服務提供者，停止刊播，或限制瀏覽、移除或下架。

而檢警調接獲深偽影音假訊息案件，即送調查局或刑警局鑑識，經鑑識後判斷有深偽可能性者，應立即「發布新聞澄清」、「協助迅速下架」（包括向財團法人臺灣網路資訊中心（TWNIC）聲請停止解析該網站），並「追查幕後主嫌」。

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