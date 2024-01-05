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中國流亡藝術家新作「在倒車路上」 黑色幽默暗諷習侯柯3人

旅居澳洲的中國流亡藝術家巴丟草，效仿《在路上》的片中畫面，繪製一幅名為「在倒車路上」的圖畫。（圖擷取自@badiucao 社群平台「X」）

旅居澳洲的中國流亡藝術家巴丟草，效仿《在路上》的片中畫面，繪製一幅名為「在倒車路上」的圖畫。（圖擷取自@badiucao 社群平台「X」）

2024/01/05 13:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的最新競選影片《我們一起，在路上》，2日釋出後引起廣大迴響，甚至紅到國外。旅居澳洲的中國流亡藝術家巴丟草，就效仿《在路上》的片中畫面，繪製一幅名為「在倒車路上」的圖畫，以中國國家領導人習近平、國民黨總統候選人侯友宜和民眾黨總統候選人柯文哲，以黑色幽默暗諷3人，引起網友熱議。

中國流亡海外的維權、異議藝術家巴丟草，昨（3）日在自己的社群平台「X」（原推特）分享新作，只見他將中國國家領導人習近平，畫在負責操控車子方向盤的駕駛座上；副駕駛座上坐著國民黨總統候選人侯友宜，而民眾黨總統候選人柯文哲則是坐在後座，2人甚至一起做出「危險駕駛」行為，也就是一齊向後看，並露出異常歡樂的表情。

不僅如此，3人還被畫上各自的代表顏色和圖案服飾，習近平身穿著五星旗的紅色上衣、侯友宜是繡有白色太陽圖案的藍色上衣、柯文哲則是有KP字樣的白色上衣。另外，3人乘坐的車子裡面的大車窗中央，疑似撞創破了一個洞，並出現很大的裂痕，而習近平一手掌握方向盤、一手撐在前座置物盒的姿勢，似乎是在進行「倒車」。

巴丟草還在貼文中註明「漫畫台灣大選，在倒車路上」，不言而喻地解釋了自己這幅畫的諸多創作理念。該圖一出，立即引起不少網友熱論，「一路奔向死亡谷」、「這仨是在黃泉路上」、「衝啊！開往中南海」、「他（習近平）可不交棒啊！」、「這太搞了，他們都是一路的」、「中國人可是看得比白藍信徒來得透徹呢」「他們都不會回頭看的，只會自信滿滿踩油門」。

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