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    「美國國鳥抓破維尼」中國流亡藝術家新作 諷刺間諜氣球被擊落

    中國流亡海外異議藝術家「巴丟草」（Badiucao），於4日在自己多個社群帳號上，分享2張自己描繪諷刺中國間諜氣球侵入美國領空一事的圖片。（圖擷取自@badiucao推特，本報合成）

    中國流亡海外異議藝術家「巴丟草」（Badiucao），於4日在自己多個社群帳號上，分享2張自己描繪諷刺中國間諜氣球侵入美國領空一事的圖片。（圖擷取自@badiucao推特，本報合成）

    2023/02/05 18:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球闖入美國領空，引起中美關係再度緊張，美軍4日下午派戰機將其擊落後，讓中國外交部立即發聲譴責美方「反應過度」。美國前國務卿龐皮歐對此，以「小熊維尼手持氣球」圖片不言而喻表達看法，現在更有知名中國知名流亡藝術家，繪製相關插圖來嘲諷中國政府。

    中國流亡海外異議藝術家「巴丟草」（Badiucao）4日透過多個社群帳號分享2張新作品，諷刺中國間諜氣球侵入美國領空一事，只見1張畫有小熊維尼被綁在1顆藍色氣球上，並拿著望遠鏡窺視下方的美國國鳥「白頭海鵰」；另1張圖則是繪製美國國鳥用銳利的鷹爪，讓小熊維尼連同破裂的氣球一併墜落。

    這2張圖曝光後，立即吸引無數網友熱議、轉載分享，「完美辱華！」、「這圖表達的太精準確了」、「飛得越高，摔得越重」、「中共的回應，完美示範了什麼叫不要臉」、「被打下來是真鼓掌。但是這東西飛過這麼多國家，也只有美國敢打」、「依中國這個理論，各國也可以放一波『民用』無人飛艇路過中國領空了？」。

    此外，有部分網友試圖將這2張圖分享到中國微信和微博，然而卻立即遭到官方撤下，甚至還有網友因此被封鎖帳號數日。

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