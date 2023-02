「美國國鳥抓破維尼」中國流亡藝術家新作 諷刺間諜氣球被擊落

2023/02/05 18:24

〔即時新聞/綜合報導〕中國間諜氣球闖入美國領空,引起中美關係再度緊張,美軍4日下午派戰機將其擊落後,讓中國外交部立即發聲譴責美方「反應過度」。美國前國務卿龐皮歐對此,以「小熊維尼手持氣球」圖片不言而喻表達看法,現在更有知名中國知名流亡藝術家,繪製相關插圖來嘲諷中國政府。

中國流亡海外異議藝術家「巴丟草」(Badiucao)4日透過多個社群帳號分享2張新作品,諷刺中國間諜氣球侵入美國領空一事,只見1張畫有小熊維尼被綁在1顆藍色氣球上,並拿著望遠鏡窺視下方的美國國鳥「白頭海鵰」;另1張圖則是繪製美國國鳥用銳利的鷹爪,讓小熊維尼連同破裂的氣球一併墜落。

這2張圖曝光後,立即吸引無數網友熱議、轉載分享,「完美辱華!」、「這圖表達的太精準確了」、「飛得越高,摔得越重」、「中共的回應,完美示範了什麼叫不要臉」、「被打下來是真鼓掌。但是這東西飛過這麼多國家,也只有美國敢打」、「依中國這個理論,各國也可以放一波『民用』無人飛艇路過中國領空了?」。

此外,有部分網友試圖將這2張圖分享到中國微信和微博,然而卻立即遭到官方撤下,甚至還有網友因此被封鎖帳號數日。

