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    F-22戰機擊落中國氣球 呼號致敬一戰空軍Ace「氣球破壞者」

    F-22戰機的任務呼號為「FRANK01」、「FRANK02」有其意義，致敬美一戰空軍王牌「氣球破壞者」。（本報合成）

    F-22戰機的任務呼號為「FRANK01」、「FRANK02」有其意義，致敬美一戰空軍王牌「氣球破壞者」。（本報合成）

    2023/02/05 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕疑似中國間諜氣球上週進入美國領空，緩慢穿越美國本土，直到當地時間4日下午美軍派2架F-22戰機升空攔截，其中1架F-22戰機發射響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder），在美東近海擊落氣球，這2架F-22戰機的任務呼號為「FRANK01」、「FRANK02」也是有意義，致敬美一戰空軍王牌「氣球破壞者」。

    綜合外媒報導，4日下午美軍派出F-22戰機使用最新型的響尾蛇空對空飛彈AIM-9X，在南卡羅來納州沿海上空擊落疑似中國間諜氣球，2架升空的F-22戰機呼號分別為「FRANK01」、「FRANK02」，美國北方司令部（U.S. Northern Command）證實，這個呼號是為了向第一次世界大戰的美國王牌飛行員小法蘭克．路克少尉（Frank Luke, Jr.）致敬。

    小法蘭克．路克為第一次世界大戰的美國王牌飛行員（Ace，擊落5架飛機飛行員），是第一位獲得榮譽勳章的飛行員，也是「一日王牌」（在一天內擊落5架或更多飛機的飛行員）之一，他在一戰中擊落14顆德國觀測氣球及4架飛機，有「亞利桑那氣球破壞者」（Arizona Balloon Buster）美譽，1918年9月遭德軍擊落戰死。

    位於美國亞利桑那州鳳凰城以西24公里的美國空軍基地「路克空軍基地」（Luke Air Force Base），就是以他名字命名。

    F-22戰機發射響尾蛇飛彈擊落中國氣球，其任務呼號為美一戰空軍王牌「氣球破壞者」。（美聯社）

    F-22戰機發射響尾蛇飛彈擊落中國氣球，其任務呼號為美一戰空軍王牌「氣球破壞者」。（美聯社）

    小法蘭克．路克為第一次世界大戰的美國王牌飛行員，是第一位獲得榮譽勳章的飛行員，他在一戰中擊落14顆德國觀測氣球及4架飛機，有「亞利桑那氣球破壞者」美譽。（圖擷自Wiki）

    小法蘭克．路克為第一次世界大戰的美國王牌飛行員，是第一位獲得榮譽勳章的飛行員，他在一戰中擊落14顆德國觀測氣球及4架飛機，有「亞利桑那氣球破壞者」美譽。（圖擷自Wiki）

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