為何用飛彈打氣球？專家：擊落高空氣球比你想像的要難

用飛彈打氣球是否小題大作？有專家解釋，平流層內的巨大氣球幾乎無懈可擊，用機槍是難以擊落的。（美聯社）

2023/02/05 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕疑似中國間諜氣球上週進入美國領空，緩慢穿越美國本土，直到當地時間4日下午美軍派F-22戰機在美東沿海上空用響尾蛇飛彈（AIM-9 Sidewinder）擊落氣球，有人質疑用飛彈打氣球是否小題大作？專家解釋，平流層內的巨大氣球幾乎無懈可擊，用機槍是難以擊落的。

當地時間4日下午，美軍派出F-22戰機使用最新型的響尾蛇空對空飛彈AIM-9X，在南卡羅來納州沿海上空擊落疑似中國間諜氣球，有人質疑用飛彈打氣球是否小題大作？為何不用飛機機砲攻擊就好，對此《富比士》（Forbes）專文表示，「擊落中國間諜氣球比你想像的還要難」。

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《富比士》報導指出，平流層內的巨大氣球對現有武器具有很強的抵抗力，民眾可能認為只要戳破氣球，它就會爆開落下，但是這種長度達27.4公尺，相當於3輛巴士的巨大氣球，內部充填大量氦氣，氣球材質採用具有高度彈性的乳膠或其他物質製成，厚度僅三明治厚，內外壓力差小，對其發射機槍頂多就是在氣球上開幾個洞，無法釋出足夠的氦氣讓氣球墜落。

1998年，加拿大曾有一個氣象氣球失控，往俄羅斯領空飛去，當時高度約37000英尺（約11.3公里）比這次中國氣球飛行的60000英尺（約18.3公里）高度還低，當時加拿大派出2架CF-18戰機，朝氣球射擊了1000發機槍彈，雖然將氣球打出許多洞，但仍無法擊落，持續向俄羅斯領空飄去，除了無法釋出足夠的氦氣讓氣球墜落外，高速飛行的戰機也很難瞄準緩慢漂移的氣球。

該氣球飄到北歐，挪威和瑞典派出戰機也無法擊落，最終進入俄羅斯領空，在北冰洋降落，結束了這段奇異的航程。

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