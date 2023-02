2023/02/05 10:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國軍方今擊落中國間諜氣球,《abc》報導,一名高級國防官員指出,中國擁有間諜氣球「艦隊」,過去幾年被發現在5大洲上空,包含東亞、南亞、歐洲。

根據《abc》報導,該官員表示,中國有著間諜氣球「艦隊」,本週另一顆間諜氣球就飛越委內瑞拉和哥倫比亞上空。

該官員說,這些間諜氣球目的就是收集情報,並在中國解放軍操作下闖入其他國家,這些行動侵犯他國主權。過去幾年,中國間諜曾闖入5大洲上空,包含東亞、南亞、歐洲等。

