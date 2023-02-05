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    還有第3顆中國間諜氣球接近？ 美官員爆：與「解放軍計畫」有關

    有匿名的美國官員透露，中國間諜氣球上裝有通訊設備，屬「解放軍偵察計畫」的一環，且可能還有第3顆在其他地方活動中。（法新社）

    有匿名的美國官員透露，中國間諜氣球上裝有通訊設備，屬「解放軍偵察計畫」的一環，且可能還有第3顆在其他地方活動中。（法新社）

    2023/02/05 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球2日出現在美國北部蒙大拿州上空，並在飛越數個美軍戰略要地後，於4日被美軍擊落。美方3日指出，第2顆在拉丁美洲現蹤，如今哥斯大黎加也證實有「大型白色觀測氣球」飛越領空；有匿名的美國官員透露，間諜氣球裝有通訊設備，屬「解放軍偵察計畫」的一環，且可能還有第3顆在其他地方活動中。

    綜合外媒報導，有匿名的美國官員向《華盛頓郵報》透露，除了在美國北部首先發現、現已被擊落的中國間諜氣球之外，還有第2顆間諜氣球於3日在拉丁美州上空出現，而且可能還有第3顆氣球在美國附近活動中，不過他並未明確透露詳細位置。

    報導還引述1名美國官員說法，「這百分之百是對方的錯誤，這是他們的問題，他們必須為此負責」，另一名官員則表示，中國政府被這起氣球事件「嚇壞了」（freaked），如今中方的處境已變得非常艱難與尷尬，「他們現在沒有什麼牌可以打」。

    此外，有不少美國官員認為，這起事件讓中國處於不利地位，且隨著越來越多監視設備被發現，中方不想讓事件演變成一場危機的目標，將變得越來越困難。另有2名官員透露，這些氣球是中國多年軍事偵察計畫的一環，計畫仰賴於一家中國民營企業提供解放軍相關技術，氣球上裝設了精密的「通訊設備」，但實際作用尚未可知。

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