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    美軍擊落中國間諜氣球 目擊者：像「皺巴巴的衛生紙」飄落

    美軍於當地時間4日下午，派出戰機擊落中國間諜氣球，有目擊者表示這顆氣球被擊落後像「1張皺巴巴的衛生紙」般飄落。（路透）

    美軍於當地時間4日下午，派出戰機擊落中國間諜氣球，有目擊者表示這顆氣球被擊落後像「1張皺巴巴的衛生紙」般飄落。（路透）

    2023/02/05 13:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍經總統拜登下令「處理」（take care of）侵入美國領空中國間諜氣球，已在4日將其擊落，目前正在大西洋進行殘骸碎片回收。目擊者比利（Jeffrey Billie）表示，看見3架噴射戰機飛到氣球附近，接著飄在空中又大又圓的白色球體，突然變得像「1張皺巴巴的衛生紙」般飄落。

    綜合外媒報導，中國間諜氣球事件引發美中關係緊張，美國於當地4日下午派出F-22戰機，在大西洋的領海上空擊落這顆飄在6萬英尺高空的氣球。而住在東岸南卡羅來納州帕利斯島（Pawleys Island）的退休國防承包商比利，恰好目睹了這起行動。

    比利表示，當時有2架戰機圍繞著氣球飛行，接著第3架飛得更近氣球附近，然後在氣球離開海岸線時發射一枚飛彈，「後來我們看到的又大又圓的白球，突然變得像1張皺巴巴的舒潔（Kleenex）衛生紙」。

    另一名來自南卡州喬治敦市（Georgetown）的目擊者、社會學教師洛佩斯（Joey Lopes）則透露，當時他一邊和周遭的人開玩笑，一邊拿起手機錄影，「我們看到戰機在氣球周圍盤旋，大約有3、4架，之後我們聽到一聲巨響，氣球就不見了」。

    這中國間諜氣球被擊落的地點，大約位於北卡州與南卡州之間的海岸，而美國南卡羅來納州荷瑞郡（Horry County）警局發表聲明表示，美軍正在從大西洋中回收打撈氣球碎片，部分碎片也有可能被沖刷上岸，並呼籲民眾，「不應該觸碰、移動或撿走殘骸。這些物品屬於聯邦調查的一部分，擅自破壞現場可能會干擾調查」。

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