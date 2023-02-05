中國間諜氣球被美軍擊落 當局籲民眾「碎片別亂撿」

南卡羅萊納州荷瑞郡政府呼籲民眾別在海邊撿拾碎片，撿拾氣球碎片的舉動將妨礙當局調查作業。圖為民眾在海邊尋找間諜氣球蹤影。（路透）

2023/02/05 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕美軍於當地時間4日下午將近期飄入境內的中國間諜氣球擊落，目前正進行殘骸碎片回收。美國南卡羅來納州荷瑞郡（Horry County）政府透過警局呼籲民眾，不要試圖想在海岸線撿拾氣球碎片，若擅自撿拾氣球殘骸，將會干擾政府調查作業。

根據美國《CNN》報導，由於當局擔心在陸地上空擊落間諜氣球時，殘骸落下會有危險，因此當局在氣球飄離美國本土、位於沿海上空時才將其擊落，目前軍方已派遣艦艇與潛水員前往回收殘骸。

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位在間諜氣球墜落地點周邊的南卡羅萊納州荷瑞郡警局發表聲明表示，4日聯邦當局在荷瑞郡海岸針對氣球展開行動，可能會在海岸附近出現氣球碎片或殘骸，美軍目前正進行碎片蒐集作業，但仍會有部分碎片被沖刷上岸。

荷瑞郡警局呼籲當地民眾，若在岸邊看到氣球碎片，務必連繫政府部門，不應擅自觸摸、移動，甚至是移除碎片。荷瑞郡警局強調，氣球碎片涉及聯邦調查項目，擅自移動會干擾調查作業。

據了解，中國間諜氣球殘骸在蒐集完畢後，將會被送往位於維吉尼亞州匡提科（Quantico）的聯邦調查局（FBI）實驗室分析。一名美國國防部高層也提到，國防部目前也和FBI、情報單位合作，將對氣球本身進行評估。

美軍派出戰機擊落間諜氣球。（路透）

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