馬治薇涉收中共百萬！基進轟：民眾黨淪為「中國代理黨」

台灣基進黨主席王興煥抨擊，儘管馬姓候選人以無黨籍參選，卻仍大街小巷和柯文哲掛起布條宣傳，顯示柯文哲一面討好台灣派選民、一面要紅藍的票。（基進提供）

2024/01/05 20:25

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，以無黨籍身分登記參選本屆立委，被檢調查出，涉嫌接受中方的虛擬貨幣泰達幣資助百萬元介選，今凌晨遭桃園地檢署聲押禁見。對此，台灣基進黨主席王興煥抨擊，儘管馬以無黨籍參選，卻仍大街小巷和民眾黨總統候選人柯文哲掛起布條宣傳，顯示剽竊民主先賢黨名的台灣民眾黨，已淪為中國統戰病毒的培養皿，成為「中國代理黨」。

王興煥表示，台灣基進去年起多次示警中國介選手段不斷變種進化，統戰金流呈現多樣化、隱匿化的方式，台灣科技偵查及法律工具卻遠遠不足以遏止，第一線檢調單位也巧婦難為無米之炊。中國介選千真萬確，本案人贓俱獲，中國明確出資要人參選立委。而馬治薇在選前就已有犯行，卻沒有法律工具可以處理，只能拖延到「法定選舉期間」才能用「反滲透法」去辦，時效太慢、漏洞百出。

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王痛批，柯文哲和民眾黨果然是中國的選擇，儘管馬姓候選人以無黨籍參選，卻仍然大街小巷和柯文哲掛起布條宣傳，顯示出柯文哲一面討好台灣派選民、一面要紅藍的票，毫無中心價值，也凸顯出民眾黨白色最容易髒、最容易成為中國滲透台灣的破口，剽竊民主先賢黨名的台灣民眾黨，其實已淪為中國統戰病毒的培養皿，成為「中國代理黨」。

民眾黨爭議不斷，王興煥列舉，選前要推中國代理人進不分區引起社會反彈，各地黨部更屢傳與黑金勾結，民眾黨明星高層也與李全教、顏寬恒等人同台，現在又爆出民眾黨桃園市黨部前發言人涉嫌收受中共資助，顯示此黨完全不能代表「台灣」、更不是一般「民眾」發聲。

王興煥呼籲，台灣社會讓唯一有機會叩關國會的台獨政黨台灣基進進入國會，守護台灣政治「向上提升」的大局，對抗黃國昌、韓國瑜等「影帝級」亂台丑角。

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