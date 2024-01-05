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民眾黨桃園黨部主委攜馬治薇飛中國 徐慈檉爆2人昨遭檢調傳喚

民眾黨總統候選人柯文哲昨日與馬治薇同框前往桃園宮廟拜票。（馬治薇臉書）

民眾黨總統候選人柯文哲昨日與馬治薇同框前往桃園宮廟拜票。（馬治薇臉書）

2024/01/05 12:17

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今年在桃園推派現任立委賴香伶、李慕妍參選區域立委，原定在第一選區推派馬治薇參選，卻因她曾與統派團體來往，被黨中央拒絕提名，最終馬以無黨籍登記參選。前民眾黨桃園（大溪、復興）議員候選人徐慈檉今日受訪時爆料，桃園地方黨部主委黃成峻私下協助馬治薇，兩人更在去年上半年飛往中國5至6天，據悉，兩人已在昨日被法務部調查局桃園市調查處傳喚配合調查。

對此，黃成峻在稍早受訪時證實，他是以證人身份被傳喚，馬目前還沒交保，所以他目前不能說太多，等等地檢署新聞稿出來後，才能做進一步說明。

徐慈檉透露，事實上，黃成峻長期和賴香伶不合，去年12月7日賴香伶請所有桃園議員候選人吃飯，只有黃成峻跟林昭印沒有到，他們認為賴香伶當初選市長時跟無黨籍議員聯合才導致他們選不上。

此外，徐慈檉提到，黃成峻今年接任桃園地方主委後，執意要提名第六選區李慕妍跟第一選區的馬治薇，不過後來馬治薇被懷疑有新黨背景，後來才沒被黨中央正式提名，最終以無黨籍登記參選。

徐慈檉進一步揭露，黃成峻在去年上半年時，攜手馬治薇一起飛去廈門，並從北京回台，期間共5到6天，儘管馬治薇以無黨籍參選，黃成峻仍然在背後幫忙、協助。據了解，兩人在昨日被桃園市調處傳喚配合調查。

值得關注的是，民眾黨總統候選人柯文哲昨日前往桃園車掃時，也與馬治薇合照，一同拉票、拜票。此舉也讓外界聯想，儘管馬以無黨籍參選，卻仍與民眾黨、柯文哲的關係密切。

前民眾黨桃園（大溪、復興）議員候選人徐慈檉今日受訪時爆料，桃園地方黨部主委黃成峻私下協助馬治薇，兩人更在去年上半年飛往中國5至6天。（記者林哲遠攝）

前民眾黨桃園（大溪、復興）議員候選人徐慈檉今日受訪時爆料，桃園地方黨部主委黃成峻私下協助馬治薇，兩人更在去年上半年飛往中國5至6天。（記者林哲遠攝）

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