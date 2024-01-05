苗博雅質疑龜山房產轉移親哥名下 羅智強回嗆：有違法就檢舉

苗博雅今開記者會質疑，羅智強2022年購買的桃園龜山房，已經轉移到親哥哥羅智勇名下。（記者甘孟霖攝）

2024/01/05 11:22

〔記者甘孟霖／台北報導〕社民黨台北市第六選區立委候選人苗博雅今（5日）今再度質疑，同區對手國民黨候選人羅智強，先前為了選桃園市長購買的屋子，並不是羅所稱的原價賣掉，而是移轉登記在親哥哥羅智勇的名下，且等待時機低買高賣。對此，羅智強回嗆，「我愛賣給誰就賣給誰，有違法就檢舉」。

苗博雅今召開記者會表示，羅智強2022年宣布參選桃園市長，並在龜山購入一間兩房 一廳的房產，今年在財產申報上卻不見該筆房產，而羅智強稱已將其「原價賣掉」。

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苗博雅並提出房地謄本，指出「經過詳細比對，找到桃園龜山一間符合羅智強當年宣布條件特徵的房產，赫然發現登記在羅智強家族近親名下」，她說明，該筆房產於去年8月轉移登記，而經追查，該房目前在一名羅姓所有權人名下，該人在花蓮出生，且謄本上的住址與羅智勇名下公司相同。

苗博雅指出，羅智勇長年都是羅智強政治團隊的成員，至今仍隨羅智強從事政治活動，而查詢內政部動產交易實價登錄，羅智強龜山選舉房的入手價相較周邊房價打了6折，且未來還有危老重建都更潛力，羅智強應該說明這筆桃園房產是否已經轉移到親哥哥名下？是否為規避申報等待低買高賣？是否為規避公職候選人財產申報的監督？

對此，羅智強表示，該房是跟勵馨基金會購買的295萬元、42年、會漏水、5樓、沒電梯的老公寓，他愛賣給誰就賣給誰，有違法就檢舉，「屋況不好，我要賣給誰是我的自由」。

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