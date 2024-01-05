洪佳君稱「社宅租金轉成買房頭期款」 黃帝穎：炒房炒地手法推陳出新？

黃帝穎怒批洪佳君，不愧是國民黨候選人侯友宜的愛將，炒房炒地的手法推陳出新。（圖擷自臉書）

2024/01/05 12:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍新北市立法委員第五選區候選人洪佳君面對律師黃帝穎對自己關於社宅的批評，回應她是「租售結合」的住房方案，選擇更靈活，根據自身情況作出相應的選擇，同時促進社區發展。對此黃帝穎怒批，不愧是國民黨候選人侯友宜的愛將，炒房炒地的手法推陳出新。

黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨洪佳君前幾天在選舉公報的政見上提出要把社會住宅賣掉的違法主張 被他打臉後，說句「抱歉，我搞錯社會住宅和國宅的概念了」也就算了

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最扯的是，洪竟然提出新的離譜政見，要讓社會住宅的租金轉換成買房子的頭期款！

黃帝穎指出，這個政見完全推翻社宅的概念，搖身一變成為「中樂透」概念，抽中社宅免費住，還可以讓政府幫你存錢？洪佳君的硬拗，讓「社會住宅」提供較低價格給民眾的初衷不見了，避免房價過度上漲的效果也不見了，反而讓政府介入不動產市場，甚至變相加入炒房的行列。不愧是國民黨候選人侯友宜的愛將，炒房炒地的手法推陳出新？

黃帝穎直言「再提醒洪佳君一次：社會住宅拿來買賣是違法的，住宅法第3條白紙黑字，社會住宅「專供出租之用」完全不能買賣。妳趕快改掉那兩條政見吧！」

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