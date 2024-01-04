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賴品妤赴監院檢舉侯友宜包庇違法莊園 廖先翔：鑑界確認無佔用

國民黨立委候選人、新北市議員廖先翔。（廖先翔提供）

國民黨立委候選人、新北市議員廖先翔。（廖先翔提供）

2024/01/04 16:48

相關新聞

批侯友宜包庇廖先翔家族違法莊園 賴品妤赴監院檢舉

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨立委賴品妤今赴監察院檢舉新北市政府包庇國民黨新北市立委候選人廖先翔家族濫墾山坡地莊園，要求廖先翔立刻退選；廖先翔表示，目前已使用大型機具拆至不堪使用，僅暫時保留廁所供工人使用；另外，遭指控魚池佔到國有地的部分，經向地政機關申請鑑界，確認並無佔用，為航照地籍套匯圖偏差產生的誤會。

民進黨立委賴品妤今天（4日）揭露，其對手、國民黨新北市議員廖先翔家族800坪濫墾山坡地莊園被爆出至今已2個月，卻仍未依法恢復原狀，顯見新北市政府嚴重瀆職，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜也是共犯，今天與不分區立委候選人沈伯洋赴監察院陳情，呼籲徹查失職人員，廖先翔也應立刻退選。對此，新北市府表示，去年底已開罰6萬元並限期改善，將再擇期複勘。

廖先翔指出，他從一開始的立場就很明確，家人有違規就協助改善，現在的進度相信可以供社會檢驗，而若賴品妤在唸法律系時有去上一堂課，相信她會很清楚，她對廖先翔個人的指控完全是抹黑，該退選的是賴品妤，這也是一般正常人都能判斷的事情。

廖先翔說，賴品妤到監察院檢舉他，完全是要轉移昨日（3日）造成汐止人民抱怨的「敗」票大會，面對一個不願意了解地方，選舉只會攻擊對手家人的候選人，他已經不知道要說什麼了。

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