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法務部介選報告鎖定新住民？ 行政院：沒必要過度解讀、見縫插針

法務部上週在行政院會報告境外勢力介選因應方案，被指報告內容鎖定新住民為調查對象。行政院發言人林子倫表示，行政院會討論時，就已經要求法務部調整相關內容，外界沒必要過度解讀、見縫插針。（圖由行政院提供）

法務部上週在行政院會報告境外勢力介選因應方案，被指報告內容鎖定新住民為調查對象。行政院發言人林子倫表示，行政院會討論時，就已經要求法務部調整相關內容，外界沒必要過度解讀、見縫插針。（圖由行政院提供）

2024/01/04 16:26

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查境外勢力介選鎖定新住民？ 最高檢：從未鎖定特定族群

〔記者鍾麗華／台北報導〕法務部上週在行政院會報告境外勢力介選因應方案，被指報告內容鎖定新住民為調查對象。行政院發言人林子倫表示，行政院會討論時，就已經要求法務部調整相關內容，外界沒必要過度解讀、見縫插針。

法務部去年12月28日在行政院會報告「境外勢力介選態樣及因應策略」，強調將透過全線清查境外勢力介選人員、全力偵辦境外介選案件、全民攜手反制境外勢力以及全面防堵境外勢力介選等4手段維護選舉公正性，並會加強查察在地協力、旅遊招待、不實民調、不實訊息、深偽技術等新興介選模式。

但媒體報導指出，法務部報告一度鎖定新住民為調查對象，並指「新住民」藉由在台新住民發展組織從事介選犯罪，與會官員指出，這恐怕將新住民標籤化、汙名化，引發歧視爭議；經過提醒，法務部也修改報告內容，改為「在地協力者藉由在台特定團體發展組織從事介選犯罪」。

對此，林子倫表示，法務部報告說明中國介選手段，提醒國人注意，並沒有針對特定族群；但報告內容恐造成誤會，因此在行政院會討論時，就已經要求法務部調整相關內容。他並強調，這是行政院會報告的討論過程，外界沒必要過度解讀、見縫插針。

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