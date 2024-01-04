傳法務部鎖定新住民查介選？ 國民黨團抗議：民進黨歧視

國民黨團總召曾銘宗今早在黨團記者會痛批，「民進黨竟然歧視新住民！」（記者林哲遠攝）

2024/01/04 15:55

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查境外勢力介選鎖定新住民？ 最高檢：從未鎖定特定族群

〔記者林哲遠／台北報導〕外傳法務部上週在行政院會報告五大境外勢力介選模式時，將新住民列為首位。對此，國民黨團總召曾銘宗今早在黨團記者會痛批，「民進黨竟然歧視新住民！」更三度高喊，國民黨團在此表達最嚴重的抗議。不過，最高檢察署也在稍早澄清，「法律之前人人平等」檢察機關查賄從未鎖定特定族群，也沒將新住民列為介選之首。

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曾銘宗表示，新住民來台灣結婚都已經融入了台灣的社會，對國家經濟社會發展都有重大貢獻，國民黨團表達肯定。然而，民進黨卻把新住民列為介選的對象，國民黨團在此表達最嚴厲的譴責，這是歧視。「民進黨竟然歧視新住民！」他三度強調，國民黨團在此表達最嚴重的抗議。

立委李德維則表示，既然經過合法申請成為中華民國人民，也就是新住民。審核通過，政府就要尊重他們，不能在選舉時當作族群分化，當作是非我族類、其心必異這樣的想法，甚至作為選舉利益的操縱手法，這非常錯誤。

「民進黨歧視新住民，尤其是在選戰當中，我們非常憤怒！」李德維重申，國民黨團表達最強烈的抗議、譴責。請民進黨不要為了選舉泯滅人性，想要選票的時候就說新住民如何、如何，想打抗中保台時，又把新住民當成為調查局、選舉偵辦的重要的偵防對象非常可惡。

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