鄭文婷指控家族財產申報不實 林沛祥：完全沒有問題

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷今指控國民黨候選人林沛祥家族財產申報多涉不實。對此，林沛祥回應說，所有的財產申報都是送監察院核實，一切都沒有問題。（記者俞肇福攝）

2024/01/04 16:08

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨基隆市立委候選人鄭文婷今天指控，國民黨候選人林沛祥一家是盤據基隆政壇40年的權貴家族，且其家族財產申報多涉不實。對此，林沛祥表示，所有的財產申報都是送監察院核實，一切都合法合理合情申報，完全沒有問題。

鄭文婷今（4）日與立委林楚茵、網紅「皮筋兒」共同開記者會，指林沛祥母親、前立委徐少萍的財產申報憑空跑出13棟房子、7筆土地，而林沛祥本人20歲就是4筆合計近千坪「土地的主人」，呼籲選民要選乾淨、能代表平民百姓的人。

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鄭文婷強調，絕不能讓無視法律的權貴再得逞，基隆已有位公子哥在當市長，結果就是施政吊車尾，如果再出一位公子哥當「利委」，勢必讓基隆再度倒退，回到過去最不幸福城市的恐怖黑暗時期。

林沛祥回應表示，「聽聞鄭文婷律師的指控，我不禁想問，是否下一步她會憑夢境來提告？法律界的專業人士理應知道，法庭不是幻想的場所，而是事實和證據的堡壘。」他進一步暗示，對方似乎將法院視為自己政治劇場的一部分。

林沛祥說，他期待在5日的電視公辦政見發表會上，能夠與選民進行深入的理念交流，共同探討基隆市的未來發展方向。他強調，選舉是民主社會的核心價值之一，應該以尊重和理性的態度進行。

林楚茵表示，林沛祥家族長期盤據基隆政治，2004年周刊報導，林母徐少萍是時任財產數一數二的立委，當時存款800萬元，但經過1年卻有上億存款。林家出來參選不是為基隆建設，根本是為壯大自己家族。

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