鄭文婷指控家族財產申報不實 林沛祥：完全沒有問題
2024/01/04 16:08
〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨基隆市立委候選人鄭文婷今天指控，國民黨候選人林沛祥一家是盤據基隆政壇40年的權貴家族，且其家族財產申報多涉不實。對此，林沛祥表示，所有的財產申報都是送監察院核實，一切都合法合理合情申報，完全沒有問題。
鄭文婷今（4）日與立委林楚茵、網紅「皮筋兒」共同開記者會，指林沛祥母親、前立委徐少萍的財產申報憑空跑出13棟房子、7筆土地，而林沛祥本人20歲就是4筆合計近千坪「土地的主人」，呼籲選民要選乾淨、能代表平民百姓的人。
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鄭文婷強調，絕不能讓無視法律的權貴再得逞，基隆已有位公子哥在當市長，結果就是施政吊車尾，如果再出一位公子哥當「利委」，勢必讓基隆再度倒退，回到過去最不幸福城市的恐怖黑暗時期。
林沛祥回應表示，「聽聞鄭文婷律師的指控，我不禁想問，是否下一步她會憑夢境來提告？法律界的專業人士理應知道，法庭不是幻想的場所，而是事實和證據的堡壘。」他進一步暗示，對方似乎將法院視為自己政治劇場的一部分。
林沛祥說，他期待在5日的電視公辦政見發表會上，能夠與選民進行深入的理念交流，共同探討基隆市的未來發展方向。他強調，選舉是民主社會的核心價值之一，應該以尊重和理性的態度進行。
林楚茵表示，林沛祥家族長期盤據基隆政治，2004年周刊報導，林母徐少萍是時任財產數一數二的立委，當時存款800萬元，但經過1年卻有上億存款。林家出來參選不是為基隆建設，根本是為壯大自己家族。