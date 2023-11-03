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柯自豪否決廚餘處理廠計畫 ！苗博雅揭北市年花1700萬委外處理

台北市議員苗博雅。（苗博雅辦公室提供）

台北市議員苗博雅。（苗博雅辦公室提供）

2023/11/03 21:51

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲日前稱「我吃飯從沒廚餘」，更提到在市長任內否決10億元的廚餘處理廠計畫，台北市議員苗博雅今天批評，柯規劃興建首座廚餘生質能廠，最後喊卡還敢沾沾自喜，質疑北市身為首都，至今每年耗費約1700萬元，委外送到外縣市處理有機廢棄物。

苗博雅表示，柯文哲在公開場所提到自己吃飯都沒什麼廚餘，認為訓練市民不要有廚餘即可、不需花十億元蓋廚餘處理廠，因此把計畫打掉，處理廚餘是環保局業務及專業，一個城市是否可能沒有廚餘？大家所能做的頂多是減量，不可能要市民把果皮吃下肚。

苗博雅發現，環保局每年編列預算1600至1700萬元，委外送到外縣市處理有機廢棄物，以長期換算並不划算，柯市府2015年稱要推動第三次垃圾革命，規劃興建首座廚餘生質能廠，2016年評估作業、2017年說要在2019年發包施工、2021年完工試運轉，如今回顧根本是夢一場。

苗博雅批評，柯文哲垃圾革命半途而廢，如今他還沾沾自喜說是被自己否決，但本來就該由政府推動轉廢為能，台北市不會自己轉廢為能，還得把廚餘堆在家、送去外縣市，已被外縣市超車，認為蔣市府必須做好這一塊，希望能給議會具體時程及規劃。

環保局則擬將內湖焚化爐規劃轉型成綠能園區，預計可在2030年完成興建，發電量將從現在逾10%提升到25%。

環保局長吳盛忠回應，北市一天產生約150噸廚餘，廚餘生質能廠是未來淨零轉型的重要方案，盼能轉廢為能，目前規劃內湖焚化爐轉型成綠能園區，不僅處理廚餘，還會改建焚化廠，提升發電效率可賣錢，並對國家再生能源有所貢獻。

台北市環保局廢棄物處理管理科長李旻壕受訪時補充說明，此案為BOT促參案，市府先期規劃、三年連續性預算共2500萬元，包含園區的可行性評估、設備規劃、開招商說明會等，若預算順利通過、招商順利，預計可在2030年完成。

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