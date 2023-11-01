柯文哲批非核家園 民進黨：不要不懂裝懂 先停止抹黑綠能

民進黨發言人張志豪。（資料照）

2023/11/01 17:03

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲今發布能源政策，並批評2025非核家園政策。民進黨發言人張志豪表示，柯文哲整場記者會不敢再提到他近日對綠能的種種抹黑，或許是心虛，鄭重呼籲柯，國政不要不懂裝懂，請先停止抹黑綠能、搞懂躉售政策，畢竟扭曲事實不是科學理性，發得出電的政策才叫務實，謊言不是政策、感覺不是科學。

張志豪表示，柯文哲近日對於綠能又忍不住講謊話，第一個謊言是稱光電板害文蛤暴斃，但當地養殖戶澄清暴斃文蛤場上面根本沒有設置光電板，是因為鹽度太高。第二個謊言是政府花大錢買綠電，一度9元造成弊病，事實是柯文哲使用的是12年前國民黨中央執政時的躉購電價。蔡英文政府上台後，推動綠能發展，隨光電裝置生產技術成熟、成本降低，也逐年調低躉購費率，到今年度躉購費率平均約一度4.5元，顯見柯文哲時空錯置又不符事實。

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張志豪說，柯文哲的能源政策並無新意，持續重複「這個問題很大...這個問題很複雜，我在這邊一個記者會很難解釋清楚」，一旦進入執行層面就說「未來擬施行細則」，並沒有提出具體政見，反而將知名出版人郝明義先生所整理的「柯文哲的五種話術：罵、空、推、變、繞」發揮的淋漓盡致，只專門罵民進黨政府就好。

此外，張志豪質疑，柯文哲說民進黨的再生能源發展太趕了做不到，其實真正扯後腿的是柯文哲任內的台北市。其任內的屋頂型光電設置量是六都最後一名，2014至2022八年只有60MW，新北市121MW、桃園市528MW、台中市577MW、台南市798MW、高雄714MW。請留意這裡指的是屋頂光電設置量，柯文哲不要漁電共生，但唯一台北市在你任內可以加強的屋頂光電，卻完全擺爛，不要說名列前矛的民進黨執政縣市，柯文哲連國民黨執政縣市都趕不上。

張志豪強調，柯文哲說過核廢料是侯友宜要面對的問題，而且不止一次酸過侯友宜市長。但要續用核電的柯主席，打算怎麼處理難解的核廢料問題？今天卻沒有解答。民進黨呼籲柯文哲，謊言不是政策，感覺不是科學，國政不懂不要裝懂，談淨零政策前先停止抹黑綠能、先搞懂躉售政策、先檢視自己擔任直轄市長時貧乏的成績，不要只剩話術治國。

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