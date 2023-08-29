楊志良「家暴說」挨轟 呂秋遠：仇恨言論令人憤怒

前衛生署長楊志良。（資料照）

2023/08/29 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨日（28日）宣布投入2024總統大選，而前衛生署長楊志良的「家暴說」引發熱議，律師呂秋遠表示，不要因為要刻意製造出第四組參選人而去連署，而一個前任衛生署長，竟然會在公開場合講出這種非常不當的仇恨言論，替家暴者找藉口，真的令人憤怒。

呂秋遠在臉書PO文表示，看不出來郭台銘如果有心要參選，從3月到現在，至少可以做出一些基本的準備，例如連署平台、顧問團準備、政見願景，沒有組織、沒有計畫、沒有政見、沒有保護鴻海股東的機制，然後宣稱要選總統，是不是因為他只有錢而已？

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呂秋遠指出，更別說才宣布參選第一天，他的支持者，前衛生署長楊志良就在他的場子上說，家暴是因為民眾沒辦法教訓蔡英文，所以才會在家打老婆小孩。發言人也找了黃士修，副總統候選人還不知道在哪裡，看來就只是還沒準備好、被逼著要先開口逼出國民黨攤牌的樣子而已，哪裡有像是真正要選的態勢？

呂秋遠續指，與其關心連署，不如關心蘇拉。蘇拉已經接近南台灣，做好防颱準備，才是最重要的。還有，家暴就是家暴，跟政治毫無關係，一個前任衛生署長，竟然會在公開場合講出這種非常不當的仇恨言論，替家暴者找藉口，真的令人憤怒。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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