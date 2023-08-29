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柯文哲自稱拿杜聰明獎學金遭疑說謊 吳思瑤：選總統劃錯重點

醫師楊斯棓質疑，柯文哲（見圖）自稱曾拿過杜聰明獎學金「可能是在說謊」。（資料照）

醫師楊斯棓質疑，柯文哲（見圖）自稱曾拿過杜聰明獎學金「可能是在說謊」。（資料照）

2023/08/29 11:22

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲25日稱，他曾以「醫學系第一名」拿過「杜聰明獎學金」；醫師楊斯棓發現，歷屆得獎者名單沒看見柯的名字，並質疑柯說謊。民進黨立委吳思瑤今（29）日表示，柯文哲長期吹噓高學歷高智商，但就選總統而言，領不領獎學金一點都不重要，誠不誠實卻至關重大，呼籲柯必須拿出證明。

柯文哲25日前往高雄參加漫畫書「一代醫人杜聰明」發表會時公開說，他曾以「醫學系第一名」拿過「杜聰明獎學金」，並稱這番話僅是表達對杜聰明的景仰，「和選舉無關」。不過，楊斯棓指出，翻閱歷屆得獎者名單，都沒看見柯文哲的名字；他說，若柯文哲公開出示當年的得獎證明，願意立刻向「財團法人杜聰明博士獎學基金會」購買價值3萬元的相關出版品，捐給各級學校。

對此，吳思瑤受訪表示，柯文哲自吹自擂領過杜聰明獎學金，現在被踢爆是謊言，必須為自己的說大話拿出證明或付出代價，但就選總統而言，「柯文哲顯然劃錯重點，領不領獎學金一點也不重要，誠不誠實卻至關重大」。

吳思瑤說，柯文哲長期以自己的高學歷、高智商自我吹噓，現在連領過獎學金都要拿來說嘴，8年市政末段班的表現，是柯文哲的政治成績單，台北市民已經給他打上不及格的成績。她奉勸，柯文哲繼續自吹自擂、說大話、自我感覺良好，對於攀登大位完全沒有助益，甚至是反效果。

王定宇則指出，到底柯文哲是又隨口編了一個理由來蹭杜聰明，或是大家誤會了，柯的名單在別的地方，呼籲他提出證明自己的優秀和拿過獎學金，好好把它說清楚，科學精神是什麼就什麼，有就講清楚，若是亂蹭就道歉。

王定宇說，柯文哲過去太多紀錄，不管是引用日本國會議員說法被日本參議院幹事長親口打臉，或描述阿公受難史有好幾個版本，講自己見了誰、說什麼話，常常跟事實落差非常大。

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