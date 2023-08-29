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評郭台銘參選「四不一沒有」 黃暐瀚點出未來結局

黃暐瀚針對郭台銘參選一事，簡單用「四不一沒有」評論，也就是「不意外、不守信、不當副手、不會贏、沒有太大影響」。（資料照）

黃暐瀚針對郭台銘參選一事，簡單用「四不一沒有」評論，也就是「不意外、不守信、不當副手、不會贏、沒有太大影響」。（資料照）

2023/08/29 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨日（28日）宣布投入2024總統大選，引起政壇熱議。資深媒體人黃暐瀚稍早在臉書發文表示，針對郭台銘參選一事，他簡單用「四不一沒有」來評論，也就是「不意外、不守信、不當副手、不會贏、沒有太大影響」。

黃暐瀚提到，在國民黨5月17日宣布徵召侯友宜參選前1小時，郭台銘在臉書恭喜侯友宜，強調侯是國民黨內最穩固的民意基礎，也是國民黨內最好人選。郭台銘當時聲稱「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」，而在此話說完3個月後，郭台銘宣布獨立參選總統，原因是在野民調落後，他要用參選來整合在野勢力。

黃暐瀚質疑，郭台銘說現在侯友宜和柯文哲民調低是沒錯，但他有發現自己更低嗎？郭要怎麼整合在野黨？怎麼贏過賴清德？得要看郭的手段。黃暐瀚指出，郭台銘5月17日之後勤走基層、逢廟必拜，台灣民眾大概不難猜到他要選總統，所以昨天郭宣布要選，真正驚訝的人應該不多。

黃暐瀚用「四不一沒有」來評論郭台銘參選，就是「不意外、不守信、不當副手、不會贏、沒有太大影響」，就算郭沒參選，侯柯兩人對賴清德都已是必輸態勢，郭選不選對結果影響不大，但是郭宣布參選後，各大民調一定會將他納入民調內，「四腳督」的民調走勢可以觀察。

黃暐瀚認為，假如郭台銘真有辦法整合，讓某組民調衝到30%，那麼就是選情丕變，賴清德要小心；但是若變成「318共識」，也就是侯柯郭3人民調都在18%上下迴盪，那麼大選基本上就已經提前結束。

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