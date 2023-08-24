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侯友宜民調難甩「侯老三」？許智傑曝3大罩門

民進黨立委許智傑。（資料照）

民進黨立委許智傑。（資料照）

2023/08/24 16:33

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨有關人士今（24）日透露內部民調，民進黨總統參選人賴清德在青年選票微幅成長，但須戒慎恐懼；民眾黨柯文哲微幅下降，支持者轉向不表態；國民黨侯友宜「止跌」未回升，仍居老三。民進黨立委許智傑分析，侯友宜之所以難擺脫「侯老三」命運，肇因於派系不支持、深藍有疑慮、鴻海創辦人郭台銘動向等3個因素。

2024選戰升溫，近期多家媒體民調顯示，賴清德支持度突破4成。民進黨中常委、立委王定宇今日受訪表示，民進黨祕書長許立明昨在中常會報告相關民調分析，尊重各家民調方法及參考性，但許特別提醒，不要因為民調的高低而過度樂觀，所有對手都不能小覷，黨公職面對2024大選沒有樂觀與輕忽的本錢，選情依舊艱困，必須戰戰兢兢面對每一步。

王定宇說，這場大選對台灣的政治外交及人民非常重要，不可以過分樂觀和輕忽，民進黨有責任守住。

針對黨內人士所透露的內部民調結果，許智傑則認為，民調僅供參考，侯友宜擺脫不了老三的命運，至少有三個原因，一是派系不支持，二是深藍有疑慮，三是郭台銘堅持參選。

許智傑說，看到民眾黨的問題、以及賴清德的穩健踏實，原本支持柯文哲的理工男和年輕選民，部分轉為不表態甚至支持賴清德，民進黨會繼續努力，爭取最後的勝利。

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