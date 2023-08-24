侯友宜居住正義喊假的？時力批芭樂票：連新北囤房稅都搞不定

時代力量今天召開記者會，批評侯友宜在新北市長任內連囤房稅都搞不定，如何說服全國人民上任總統後會推動居住正義，呼籲侯別再亂開芭樂票。（圖由時代力量提供）

2023/08/24 13:31

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨總統參選人、新北市長侯友宜上月參與716凱道遊行，承諾實踐「居住正義」。不過，時代力量今（24）日指出，新北市議會將加速排審囤房稅法案，卻因議程問題，連續兩天讓臨時會提前散會，而侯友宜在新北市長任內連囤房稅都搞不定，如何說服全國人民上任總統後會推動居住正義，呼籲侯別再亂開芭樂票。

時代力量秘書長李兆立、發言人余佳蒨今召開「中央推2.0新北卻再度跳票？力拚囤房稅，藍綠別再打假球」記者會。

請繼續往下閱讀...

余佳蒨質疑，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍、侯友宜競選辦公室發言人江怡臻，皆為新北市現任議員，卻眼睜睜看著囤房稅法案多次卡關，藍綠兩黨一邊高舉居住正義大旗尋求選民支持，一邊又繼續用議程為由彼此推託，根本是在互相配合演出。

她強調，新北市是高空屋高房價的重災區，侯友宜上任後卻廢除囤房稅，讓新北淪為唯一沒有囤房稅的直轄市。居住正義是青年世代心中的痛，呼籲侯友宜別再亂開芭樂票，先從新北開始做好，以免讓公平正義淪為空洞口號。

李兆立批評，在新北市召開臨時會前，他就曾提醒藍綠黨團應該讓囤房稅成為優先法案，更何況藍綠黨中央都支持，不要再拿議程問題當藉口，未料臨時會再度上演同樣戲碼。新北市府日前解釋，去年審查囤房稅因議會「屆期不續審」遭退回，今年會努力再送審，力拚8月臨時會完成三讀，現在距離8月底剩一週的時間，顯然已無法兌現，「侯市府到底還要跳票幾次？」

他提到，侯友宜連同副市長任內，在新北總共執政12年，卻讓新北市淪為六都唯一還沒有囤房稅的直轄市，侯友宜嘴上喊著居住正義，卻完全反其道而行。據統計，自2018年新北市議會藍綠聯手下修囤房稅率後，每年造成約6億元稅損，5年來虧空新北市超過30億元。

他並指控，面對新北多次推動囤房稅失敗，整整4年沒有排審，在新北市議會擁有過半席次的國民黨當然難辭其咎，但民進黨也屢次以議程為由配合打假球，多年來藍綠持續聯手封殺新北囤房稅，完全將新北市的居住正義踐踏在地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法