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大選提早進「垃圾時間」？綠營憂大洗牌：不排除整合成1對1

2024總統大選藍綠白交鋒，目前檯面上的人選有民眾黨柯文哲（左起）、民進黨賴清德、國民黨侯友宜。（資料照，本報合成）

2024總統大選藍綠白交鋒，目前檯面上的人選有民眾黨柯文哲（左起）、民進黨賴清德、國民黨侯友宜。（資料照，本報合成）

2023/08/24 11:58

〔記者陳政宇／台北報導〕2024大選藍綠白駁火，近期多份民調顯示，民進黨總統參選人賴清德支持度突破4成，有評論認為選戰提早進入「垃圾時間」。不過，立法院民進黨團今（24日）示警，明年投票日前都不知鹿死誰手，也不排除最後可能整合成1對1的態勢，整個選舉步調、立委及政黨得票都可能大洗牌，黨團謹慎看待這幾份民調，沒有所謂垃圾時間。

針對近期媒體民調結果，民進黨祕書長許立明昨在中常會提醒，從黨內民調看，賴清德稍微往上走，民眾黨柯文哲有損傷，國民黨侯友宜雖止跌、但是否回升仍存疑，藍營勢必有一定程度整合，民進黨沒樂觀本錢。

對此，民進黨團幹事長劉世芳今日受訪表示，民進黨團與黨中央立場非常相近，沒有到明年1月13日都不知道鹿死誰手、誰會當選總統，沒有所謂垃圾時間，對賴清德陣營而言，還是穩健地一步一步攀升。

劉世芳說，幾份民調都顯現賴清德支持度達到4成以上，也有人質疑問券設計不一樣導致落差，民進黨團都尊重，「對我們來講，每一步都是穩健往前走」。

劉世芳特別提到，不管未來是三腳督或四腳督，都不排除最後整合成「1對1」態勢的可能性，對整個選舉步調或理念競爭，包括立委選舉與政黨得票都有可能大洗牌，民進黨團謹慎看待這幾份民調、不會掉以輕心，沒有所謂垃圾時間。

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