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柯文哲稱金門可當「和平實驗區」 吳欣岱：其實是「統一實驗區」

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱（左）今日受訪質疑，華語稱為「和平」，其實是要「統一」，這個其實是「統一實驗區」，希望大家用語要對。 （記者陳鈺馥攝）

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱（左）今日受訪質疑，華語稱為「和平」，其實是要「統一」，這個其實是「統一實驗區」，希望大家用語要對。 （記者陳鈺馥攝）

2023/08/24 12:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲昨日前往台北市忠烈祠獻花致意，針對國民黨總統參選人侯友宜表態支持「金廈大橋公投」，柯文哲受訪時稱，「金門可當和平實驗區」，因距離夠近，要試驗政治制度跟社會制度；台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今日受訪質疑，華語稱為「和平」，其實是要「統一」，這個其實是「統一實驗區」，希望大家用語要對。

柯文哲昨日指出，這些都是可以做的，金廈大橋會對金門生活品質有幫助，但他也表示，這牽涉到兩岸相處問題，金門其實不失為雙方良好的實驗區，因為距離夠近，也不影響兩岸的本體，政治跟社會制度需要做實驗，金門是和平試驗的好地方。

對此，吳欣岱質疑，「和平實驗區」這個概念真的非常奇怪，金門現在就是和平狀態，也沒有要打仗。華語稱為「和平」，其實是要「統一」，這個是「統一實驗區」，希望大家用語要對。

台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺說，她有親自去烏克蘭前線，當地烏克蘭民眾及士兵有分享，烏克蘭當初也有希望跟俄羅斯談和平，盼藉由交流來避戰，現在這場戰爭給他們最大啟示是「不要相信任何形式的和平談話」，這句話也要送給柯文哲。還有柯說金門可當和平實驗區，請問國家安全可以拿來實驗嗎？

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