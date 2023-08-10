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接見波海三國外委會主席 陳建仁：台灣可助認識中國威脅

行政院長陳建仁（右2）10日接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」，分別與拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和（左1）、立陶宛國會外交委員會主席帕季格（左2）、愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（右1）握手致意。（中央社）

行政院長陳建仁（右2）10日接見「波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團」，分別與拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和（左1）、立陶宛國會外交委員會主席帕季格（左2）、愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（右1）握手致意。（中央社）

2023/08/10 17:49

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁今天下午接見波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團，陳建仁表示，台灣對波海三國、烏克蘭處境感同身受，可協助波海三國建立對中國威脅的認識，加強合作。

波羅的海三國國會外交委員會主席訪問團6日至11日訪問台灣。訪團由愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃、立陶宛國會外交委員會主席帕季格及拉脫維亞國會外交委員會主席柯理和聯合組成。

陳建仁指出，烏俄戰爭爆發已一年半，波海三國對烏克蘭的堅定支持以及援助，在歐洲各國中名列前茅，充分展現維護「以規則為基礎」國際秩序的信念和勇氣；而台灣長年遭受中國外交孤立、軍事威脅，對波羅的海三國、烏克蘭處境感同身受，俄烏戰爭爆發後，更凸顯亞歐區域安全關聯性，以及民主同盟攜手合作的重要性。

梅馬侃強調，這次波海三國一起來台，是基於共同價值、了解小規模國家所面對挑戰，組團目的是要了解台灣的情勢與處境，探討民主社群如何深化合作，透過多邊論壇，經貿與創新等領域都有合作前例。

梅馬侃指出，過去幾年全球面對疫情、烏俄戰爭等挑戰，思考民主社會是否有足夠合作，來共同抵擋威權政體帶來的威脅，因為威權政體目標是摧毀以規則為基礎的世界秩序。

梅馬侃表示，波海三國擁有強健的民主、熱愛自由，在國際關係與外交上，思考如何讓民主同盟更強健、團結幫助烏克蘭，波海三國各自提供超過GDP 1%援助烏克蘭；身為歐盟、北約成員國，希望在外交方面努力提升世界對烏克蘭的支持，共同守護以規則為基礎的世界秩序，這次訪台也是為了展現團結。

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