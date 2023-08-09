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柯市府刪電子輓聯預算挨批連喪家服務都要省 柯辦回應了

柯文哲（見圖）在台北市長任期最後1年，將殯葬處「二殯二期工程」電子輓聯系統預算刪除。（資料照）

柯文哲（見圖）在台北市長任期最後1年，將殯葬處「二殯二期工程」電子輓聯系統預算刪除。（資料照）

2023/08/09 20:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨台北市議員林延鳳今天指出，民眾黨總統參選人、前台北市長柯文哲在市長任期最後1年，竟將殯葬處「二殯二期工程」電子輓聯系統預算刪除，痛批柯文哲連提供喪家的服務的錢都要省。對此，柯文哲競辦發言人李有宜說，預算編審過程中，資訊局誤將「電子輓聯系統案」分類在供機關內部使用的C級，而主管單位殯葬處當下可能因為二殯二期追加預算等項目排擠，當下並未提出異議，導致這筆預算最終沒有納入。

李有宜說，柯文哲一向支持E化政策，非必要不會去擠壓相關預算，然而市府預算有限，各局處需求眾多，需要經過多層審查，柯文哲任內，台北市政府訂定「資訊預算審查機制」，根據服務範疇及使用對象分為A、B、C三級：A級提供大眾及全府使用、B級提供其他機關介接服務、C級則是機關內部使用。

李有宜指出，當年度預算編列審查過程中，資訊局誤將「電子輓聯系統案」分類在C級，而主管單位殯葬處當下可能因為二殯二期追加預算等項目排擠，當下並未提出異議，導致這筆預算最終沒有納入。

李有宜說，殯葬處應可於後續補列於下一年度預算，就不會需要動用二備金支應。

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