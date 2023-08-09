指徐巧芯就是藍營高嘉瑜 沈榮欽：甚至比高惡劣

國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照）

2023/08/09 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨北市議員徐巧芯近日因「不要打柯」的議題與名嘴黃智賢槓上，對此加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，徐巧芯就對吳欣盈畏懼，所以面對黃智賢的質疑，也戒慎恐懼地不敢有一字提到柯文哲，只能繼續對黃智賢將髒水潑到底。

沈榮欽在臉書PO文表示，徐巧芯就是藍營的高嘉瑜，黃智賢今日所體會者其實是市長選舉時綠營支持者的感受，高嘉瑜攻擊姚文智為柯文哲助選，徐巧芯則是攻擊侯友宜為柯文哲助選，兩人雖一藍一綠，但其實都是柯文哲的助手，以各自的方式幫助柯文哲，而柯文哲是背刺之王，背刺從不落人，人情義理於他只是利益數字，倒也不在乎就是。

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沈榮欽指出，徐巧芯還是比高嘉瑜惡劣，兩人在民代表現上差異很大。兩人雖然都在市政質詢上為柯文哲護航，不過高嘉瑜過去還是會監督市府局處，對基層的服務更深；不像徐巧芯則是完全擺爛，以政治議題追求聲量，置民代職責於不顧，在質詢時和柯文哲一搭一唱，兩人一起以非市政議題批評不在場的民進黨。

沈榮欽續指，兩人面對自己陣營質疑的態度也不同。高嘉瑜面對綠營反彈時，會作無辜狀，稍歇一段時日；徐巧芯面對黃智賢的質疑，則是直接潑髒水過去，其太妹心態多年如一日。

沈榮欽分析，兩人都擔心柯文哲派人至選區與其競爭。不過高嘉瑜深耕基層，基礎穩固；而徐巧芯為求深藍安全選區資格，不擇手段鬥倒費鴻泰後，對吳欣盈更加畏懼，因此即使面對黃智賢的質疑，也戒慎恐懼地不敢有一字提到柯文哲，只能繼續對黃智賢將髒水潑到底。

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