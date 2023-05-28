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    數位部成為國際組織CIP夥伴 凝聚人工智慧風險共識

    數位發展部成為國際組織CIP夥伴。（記者徐子苓攝）

    數位發展部成為國際組織CIP夥伴。（記者徐子苓攝）

    2023/05/28 12:34

    〔記者徐子苓／台北報導〕人工智慧（AI）蓬勃發展，數位發展部表示，25日正式成為國際非政府組織「集體智慧計畫」（CIP）合作夥伴，參與「對齊大會」專案，期待協助台灣在全球公眾領域上，凝聚民眾對於AI需求與風險之共識。

    數位部表示，今年7月將以點子松為平台，啟動「AI未來民主化」（Democratizing AI Futures）審議式工作坊，廣邀民眾討論如何因應生成式AI的發展。

    數位部指出，CIP為國際非政府組織，倡議科技應兼具社會發展、產業進步、全民信任，人工智慧發展應以符合倫理及公共利益為首要任務。其合作夥伴包含推出ChatGPT的OpenAI、美國東北大學治理研究實驗室（The GovLab）、人工智慧公司 Anthropic和多元宇宙研究智庫GETTING-Plurality 。

    今年3月民主峰會時，CIP與數位部長唐鳳啟動此專案，與全球各地民衆形塑共識，促使人工智慧得以對齊人類價值觀。數位部加入此專案，期盼可促進台灣在發展人工智慧時，能兼具數位民主與全球夥伴關係，持續塑造多元涵融的數位文化。

    唐鳳說明，人工智慧已帶來深刻的社會變革，其演算法、智慧財產權、科技倫理、公共服務和社會影響等議題備受關注，也為民主治理帶來新挑戰。因應生成式AI熱潮引發社會關注相關議題，行政院正著手研擬《人工智慧基本法》草案，數位部也期待透過集體智慧計畫的先行示範，為政策制定者與技術開發者提供重要資訊，以確保人工智慧發展與群眾利益保持一致。

    CIP由前微軟科技長辦公室社會科學家迪芙娃．悉達斯（Divya Siddarth）和前谷歌DeepMind研究工程師黃珊（Saffron Huang）於2022年8月共同發起，以「所有人都可以決定人工智慧發展方向」為其運作目標，其宗旨為使全民都能對人工智慧等變革式技術的發展方向，進行有意義的參與。

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