4年前拒接競總主委、不出席造勢 侯友宜這次全代會造勢同樣在板橋

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜。（資料照）

2023/05/27 11:51

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在徵召新北市長侯友宜參選總統後，為配合侯團隊的選舉腳步，各級黨部也將隨之轉為選戰機器，黨中央文傳會、革實院已完成基層幹部訓練講習，智庫方面也已備妥將政策論述資料，將與侯陣營進行對接，組織系統則規劃籌備各縣市的立委與總統聯合競選總部、後援會以及顧問團。

4年前為了輔選總統參選人韓國瑜，當時國民黨中央黨部要求黨籍百里侯挑大樑，擔任各直轄市、縣市的總統立委候選人聯合競選總部主委，但當時就是新北市長的侯友宜卻以市政優先、「其他的事都不考慮」為由加以拒絕，最後韓國瑜的新北市總統競選總部創下不設置競選總部主委的罕例，甚至當年國民黨在新北市板橋區召開全代會提名韓國瑜並且舉行造勢時，侯友宜也沒有出席，一度引發藍營茶壺風暴，這次輪到侯友宜自己要參選總統，7月23日全代會造勢同樣也在板橋舉行，讓當年參與輔選的黨內人士頗為感慨。

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黨內人士說，過去總統大選藍營在各縣市的輔選組織架構都會設置「三巨頭」，只要是藍營執政地盤，當地的縣市長一律擔任總統、立委聯合競選總部主委，黨籍議長負責擔任後援會總會長，曾經擔任縣市長或在當地具有影響力的地方大老則擔任顧問團總團長，這次選舉的規劃大致不脫類似架構。

向來各項選舉都以組織動員能力見長的國民黨，這次也將由組發會負責籌備各行各業的挺侯後援會，直轄於黨中央底下的各類工作委員會，例如宗教、農田水利、醫療、原住民、客家、勞工工作、婦女等各領域工作委員會，也將成為幫侯團隊動員拉票的各種後援會。

黨內人士指出，目前中央黨部與侯團隊溝通順暢，黨部從上到下的不同層級黨務人員，都與侯陣營有聯繫窗口，外界覺得日前雙方第一次幕僚會議進度有限，那是因為侯陣營很多人目前還在新北市政府服務，難以短期抽身，待這些人完成離職交接，競選辦公室正式成立後，選舉運作就會漸上軌道，現階段黨部每天回應有關侯友宜的新聞內容，發言系統都會與侯團隊確認並取得默契後才對外發出，雙方口徑步調一致。

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