為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

「印度神童」要來台灣！ 阿南德預言台積電未來

「印度神童」阿南德將於8月初來台參加亞洲區塊鏈高峰會。（圖擷取自Abhigya Anand臉書）

「印度神童」阿南德將於8月初來台參加亞洲區塊鏈高峰會。（圖擷取自Abhigya Anand臉書）

2024/07/23 00:43

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因屢次精準預言世界大事而聲明大噪，被外界稱為「印度神童」的占星預言家阿南德（Abhigya Anand），將於今年8月初造訪台灣，參加亞洲區塊鏈高峰會（ABS2024）。阿南德接受台媒訪問時表示，他非常期待來到台灣，訪談間還透露「護國神山」台積電的未來。

阿南德即將在下個月初來台參加於台北南港展覽館舉辦的亞洲區塊鏈高峰會（8/6－8/8），過去因為多次精準預言世界大事造成話題的他，此次來台一舉動也將受到關注和討論。除了阿南德，今年亞洲區塊鏈高峰會還邀請以太坊聯合創始人布特林（Vitalik Buterin）、數位發展部前部長唐鳳等人。

根據《TVBS》報導，阿南德接受訪問時表示自己對台灣非常有好感，相當期待來台灣體驗素食、台灣文化和宗教信仰。在訪談間，阿南德聊到備受國際重視的台積電，表示接下來全球局勢雖然多變，但他認為台積電還是會持續在半導體領域處於領先地位，不會有什麼太大影響。

阿南德還稱，台灣未來在國際的價值會越來越高，但要注意2025年上半年會有經濟的問，也許會帶來一些顛覆性的事情。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台積電設廠可望推動直飛台北航線！ 熊本知事11日訪台會華航
2023/01/02 18:09

台積電設廠可望推動直飛台北航線！ 熊本知事11日訪台會華航
台灣被點名！ 印度神童最新預言 再曝疫情高峰關鍵時間
2021/07/19 19:48

台灣被點名！ 印度神童最新預言 再曝疫情高峰關鍵時間

MAYOHR助力蛤餐飲 雙軸驅動數位轉型
土木合相即將變弱！印度神童預言：5/26血月是好兆頭
2021/05/22 22:29

土木合相即將變弱！印度神童預言：5/26血月是好兆頭
印度神童被指「全家是騙子」 阿南德團隊駁斥
2022/05/04 18:38

印度神童被指「全家是騙子」 阿南德團隊駁斥

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播