WHA連7年未獲邀 民眾黨質疑外交部稱國際發聲是「大內宣」

對於我國連7年未獲邀請參與世界衛生大會（WHA），民眾黨立委邱臣遠（右）與民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨（左）今（25）日召開記者會建言。（記者楊丞彧攝）

2023/05/25 14:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕第76屆世界衛生大會（WHA）本月21日至30日在瑞士日內瓦召開，我國連續第7年未能獲邀出席。12個友邦提案「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」，但最終不列入議程。對此，民眾黨立委邱臣遠今（25）日表示，外交部雖稱有6000多人為台發聲，但支持的聲音無法實際轉換為決議，而外交部卻一直以此當政績做「大內宣」，做盡政治宣傳。民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨也直言，每當參與WHA失利，政府就導向是中國打壓，藉以混淆民眾認知。

邱臣遠表示，健康不僅是普世價值，也是基本人權。台灣在世界醫療體系是不可或缺也不可忽視的一員，然而今年卻連續7年未獲邀參與WHA，民眾黨團了解，我國參與WHA的困難是因受中國打壓，對此予以譴責，呼籲中方，兩岸關係應透過理性、務實的溝通，建構正常化交流模式，而非透過放話、打壓，並限制台灣參加國際組織之空間，只會帶來反效果，更加劇雙方矛盾，惡化雙方關係。

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邱臣遠提及，過去幾年我國參與WHA幾經波折，碰壁經驗居多，顯然不得要領。從實務層面來看，提案過程包括提交申請、討論申請、提交大會及投票，我們只停留在討論申請階段。提案交由WHO執行委員會，再經台灣友邦與中國陣營二對二辯論後，由大會決定是否納入議程，在這過程之中就碰到很多問題。如何通過執委會討論，往下一步驟邁進，是台灣是否能成功參與之關鍵。

邱臣遠直言，外交部稱有超過6000人為台灣發聲，對此他認為有「模糊焦點」或「爭功」之嫌。民眾黨團感謝國際友人以及友邦為台灣發聲，然而，由於在二對二辯論後提案並未交付投票，這些支持的聲音實際上沒辦法轉換為進入投票之結果，支持與實務之間有所落差。然而，外交部卻一直把這點當成政績對國內不理解相關程序的民眾「大內宣」，做盡政治宣傳。

邱臣遠說，衛生福利部長薛瑞元今年率隊赴日內瓦，對於未獲邀只說「遺憾、失落」，也說要多交朋友。邱指出，本屆WHA執行委員會由34國組成，其中許多國家對中國貿易依存度高，如何透過靈活的務實外交方式爭取更多支持，外交部應強化相關工作。

邱臣遠表示，民眾黨團提出幾點建議。首先「交朋友要有方向」，對於執委會成員國應優先聯繫，設法突破障礙，讓台灣入會案排入議程。而要交朋友也要有方法，政府應建立實務上互惠合作之交流，並善用散布六大洲、四萬家台商及僑界力量。對於友邦國家建設，也不該再透過「大撒幣」方式，應結合國內產業以及相關國家進行技術合作並創造就業。

參與立院視導團親赴日內瓦的民眾黨立委賴香伶透過預錄影片表示，雖結果可以預料，但仍讓國內外許多人士詫異。COVID-19三年後的現在，台灣在健康權、數位醫療、新興科技運用在醫療上都展現出專業及貢獻，為何還是被拒於WHA門外？

楊寶楨指出，友邦及許多國際友人都為台發聲，但是否能具體轉化為台灣加入國際組織，政府應做盤點。我方參與WHA卡關，政府是否有試圖突破，哪些國家應優先做協調溝通，也很重要。而中國雖在國際間對我進行阻撓，但如果我方拿出誠意交流，或許還是有機會。

楊寶楨也直指，每當參與WHA失利，政府最後都會導向「被中國打壓」，常採取這種「外宣轉內宣」的方式混淆民眾認知。然而，事實是在參與的過程中有癥結點沒辦法解開，這才是關鍵。另外，政府也該說清楚具體上該怎麼做，不能連七年讓一樣的事情不斷輪迴，這絕對不是辦法。如果政府真的希望要加入，就要去突破最癥結的關卡，且提出具體規劃。

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