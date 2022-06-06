歐洲議會外委會「捍衛多邊主義」報告 納入「支持台灣國際參與」

歐洲議會外交委員會2日以55票贊成、13票反對、7票棄權，通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告草案，通過版本納入修正案內容，明確支持台灣參與國際事務。圖為歐盟旗幟。（路透）

2022/06/06 18:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲議會外交委員會2日以55票贊成、13票反對、7票棄權，通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告草案，通過版本納入修正案內容，明確支持台灣有意義參與國際事務。外交部今天對此表示，樂見歐洲議會外委會在世衛大會（WHA）結束後，接棒延續力挺台灣國際參與的聲量，我方表達誠摯歡迎與感謝。

歐洲議會「歐盟及捍衛多邊主義」報告，主軸是期待改革聯合國等多邊機構的效能，同時強化歐盟與其會員國在多邊組織的影響力。報告也呼籲歐盟應更加積極參與國際多邊架構，並憂心部分非自由國家意圖透過贊助經費不當擴大對國際多邊組織的影響力；報告同時呼籲歐盟與理念相近夥伴深化合作，建立價值聯盟關係。

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比利時籍歐洲議會議員坎科（Assita Kanko）和斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）2月各自提出修正案，盼將台灣國際參與相關內容納入此報告中。修正段落指出，支持台灣以觀察員身分有意義參與世衛（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的相關會議、機制及活動。歐洲議會外交委員會2日通過報告草案後，歐洲議會全會之後將進行表決。

外交部今天對此表達歡迎與感謝，並將持續密切關注進展。外交部並說，歐洲議會、德國、英國、丹麥、盧森堡、捷克參議院及眾議院外委會、斯洛伐克國會3個委員會，今年已通過11個聲援台灣國際參與的決議、動議案。

外交部樂見歐洲議會外委會在今年WHA結束後，接棒延續力挺台灣國際參與的聲量。外交部未來將持續與歐盟、歐洲議會及歐洲理念相近國家深化合作，在共同價值基礎上，團結促進全球社群的共同利益。

歐洲議會外交委員會2日以55票贊成、13票反對、7票棄權，通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告草案，通過版本納入修正案內容，明確支持台灣參與國際事務。（擷自「歐盟及捍衛多邊主義」報告草案文件）

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