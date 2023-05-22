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    世衛大會不列入友邦「台灣參與提案」 外交部深表遺憾不滿

    第 76 屆世界衛生大會 （WHA） 在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部舉行。（歐新社）

    第 76 屆世界衛生大會 （WHA） 在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部舉行。（歐新社）

    2023/05/22 20:53

    〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆世衛大會（WHA）21日開議。我國12個具世衛（WHO）會員國身分的友邦提案「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，並推派代表在總務委員會及大會中，與中國陣營進行「2對2辯論」，但大會今最終仍決定不將我國友邦提案列入議程。外交部今天發布新聞稿，對此深表遺憾與不滿。

    外交部表示，誠摯感謝貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦代表，於辯論時為台灣發出正義之聲，彰顯納入我國參與對全球公衛治理的重要性與急迫性。友邦衛生部長一致強調，台灣數十年來積極貢獻於全球健康安全，包括在COVID-19疫情期間，提供醫療專業及防疫物資，廣受世界各國肯定，是國際社會不可或缺的重要成員，對全球衛生安全網絡至關重要。

    史瓦帝尼與馬紹爾群島在大會強調，台灣參與WHA是全球公衛議題，不應讓政治凌駕於專業之上，因中國政治壓力而將台灣拒於門外，不僅不公不義，更對全球健康造成嚴重威脅。

    貝里斯和諾魯在閉門的總務委員會中，駁斥中國及其動員的古巴，刻意對聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議作出扭曲、錯誤的政治性詮釋，將該等決議與中方所謂的「一中原則」不當連結，妄言台灣的國際參與須中方同意，更罔顧事實誆稱台灣技術參與WHO的管道暢通。友邦為強調，前述兩項決議根本未授權中國在聯合國體系代表台灣，台灣與中國互不隸屬，唯有台灣政府有權為我國人民福祉負責，不應一再以完全未提及台灣的決議為藉口，排除台灣參與。

    外交部怒斥，中國持續不擇手段阻撓我國參與國際組織，以漫天大謊遮掩打壓台灣人民健康人權的蠻橫無理行徑，外交部深感不齒並嚴正重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中共政權未曾對台灣擁有過治權，無論中國共產黨如何扭曲台灣的主權地位，都無法改變我國存在的客觀事實。只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2300萬人民，並守護台灣人民的健康人權。

    外交部表示，全球防疫體系不應受制單一國家的政治干預而造成破口，中方蠻橫阻礙台灣參與及貢獻，與WHO憲章所揭櫫「全民均健」（Health For All）的崇高目標背道而馳，不僅使國際社會反感，更不會改變台灣走向世界的決心。外交部將持續與友邦及理念相近國家攜手合作，齊聲呼籲WHO接納我國以觀察員身分出席WHA，及常態性參與WHO所有會議、活動與機制。

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