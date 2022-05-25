23國+馬爾他騎士團WHA聲援台灣 外交部：感謝強大的正義之聲

立陶宛衛生部長杜爾基斯（Ar?nas Dulkys） 於第75屆WHA發言時直言呼籲，應邀請台灣以觀察員身分參加大會，以及讓台灣進一步有意義地參與世衛（WHO）的所有論壇及機制。這樣將可使國際社會受益於台灣的經驗及科技長才。這支持WHO促進全球健康的任務，亦達成醫衛和平相輔相成的承諾。（取自立陶宛衛生部推特）

2022/05/25 12:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）在日內瓦進行中。外交部今天表示，13個友邦以提案、致函、辯論和大會發言等方式堅定支持台灣參與；10個理念相近國家及馬爾他騎士團也在會中有力執言，法、德、盧、立、捷5國均是首度明確提及台灣。友邦及理念相近國家今年聲援力道和聲量更勝以往，外交部由衷感謝國際友人給予台灣強大的正義之聲，對我國是一大鼓舞。

我國13個友邦今年在大會前提案，呼籲促世衛組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分出席WHA，聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯4國並分別在總務委員會及全會為題案與中方進行2對2辯論。

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在大會發言環節，友邦代表積極為台灣參與發言，包括巴拉圭、瓜地馬拉、海地、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、貝里斯、聖露西亞、帛琉、諾魯等國；宏都拉斯發言未提及台灣，馬紹爾群島則是預錄影片超時被切斷，播出中未提到台灣。教廷則是觀察員未參與提案。

理念相近國家今年挺台力道及聲量也更甚以往，為台灣正義直言的無邦交國家包括美、英、澳、法、德、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本，及馬爾他騎士團，均以直接發言方式表達支持。外交部今天說，其中法、德、盧、立、捷5國均是首度在WHA發言明確提及台灣，肯定台灣抗疫貢獻，並強調將台灣納入全球衛生架構，國際社會才能受惠於台灣經驗與科技長才。

中國代表團也在大會中行使答辯權，持續妄稱已安排台灣參與全球衛生事務。美國代表隨即駁斥，強調WHO宗旨既然是協調國際衛生工作，就更有必要納入所有利益攸關者，尤其是成功抗疫的台灣。美方強調，台灣自2009年至2016年間，曾以觀察員身分出席WHA，足證台灣以觀察員身分參與WHA並無任何法律障礙，因此美方將延續其長期政策，支持台灣有意義參與包括WHO在內的國際組織。

外交部今天發布新聞稿表示，國際友人給予台灣強大的正義之聲，對我國推案是一大鼓舞，我方深表感謝。台灣將秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，持續積極與友邦及理念相近國家密切合作，維護全球衛生安全。外交部也呼籲WHO秉持專業與中立，排除中國的政治干預，基於維護全人類衛生福祉的考量，儘速接納台灣平等、有尊嚴參與WHO所有會議、活動及機制。

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