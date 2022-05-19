為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    WHO忽視國際呼聲拒邀台灣與會 外交部：不滿與遺憾

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    2022/05/19 12:03

    〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）將於週日登場，雖國際友人力挺台灣參與，但我方至今未收到邀請。外交部今天表示，世衛（WHO）無法秉持中立專業，一再忽視台灣出席的必要性和急迫性，也忽視國際廣泛支持聲音，再度拒絕台灣以觀察員身分出席大會，我方表達不滿與遺憾。

    WHA將於22日至28日於瑞士日內瓦召開實體會議。美國國務卿布林肯18日發布聲明，強力呼籲WHO邀請台灣以觀察員身分與會。他強調，病毒無國界，台灣是全球公衛界資優生，沒有道理把台灣孤立在外。除了美方強力發聲，歐洲、亞洲、非洲、拉丁美洲等各界多國友人，近日也頻頻透過聯名信、國會決議等多元方式聲援台灣參與。

    但會議召開在即，我方仍未受邀。外交部發言人歐江安今天在例會表示，22日開議、今日19日，我方都沒有收到邀請，通常收到後還需要一些準備，因此我方評估WHO無意回應國際社會對我方的支持，沒有給予邀請函。

    歐江安批評，我方對於WHO沒有回應國際社會支持邀請台灣出席的要求表達遺憾。世衛無法秉持中立專業，一再忽視台灣出席的必要性和急迫性，也忽視國際廣泛支持聲音，再度拒絕台灣以觀察員身分出席大會，我方表達不滿與遺憾。

    歐江安並說，政府籌劃的世衛行動團由衛福部政次李麗芬帶領，將在日內瓦表達抗議，也會和各國就對抗疫情等全球公衛事務進行交流。另外我國13個友邦已向WHO完成提案，提案內容為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，大會開議首日總務委員會將就此案進行閉門討論，再由隔日的全會決定是否排入議程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐1504名議員連署 破紀錄強力聲援台灣參與WHA
    2022/05/19 09:29

    歐1504名議員連署 破紀錄強力聲援台灣參與WHA
    「WHA行動團」遠征日內瓦表訴求 外交部：全力協助
    2022/05/07 16:52

    「WHA行動團」遠征日內瓦表訴求 外交部：全力協助

    南霸天高雄「左營」擁有媲美台北車站之機能
    挺台參與WHO獲壓倒性支持 美國韓裔眾議員曝原因
    2022/04/28 22:53

    挺台參與WHO獲壓倒性支持 美國韓裔眾議員曝原因
    G7將首次挺台參與世衛 外交部：期待理念相近國家繼續支持
    2021/05/05 19:42

    G7將首次挺台參與世衛 外交部：期待理念相近國家繼續支持

    通膨擋不住 新店高端房市能量爆發！
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播