WHO忽視國際呼聲拒邀台灣與會 外交部：不滿與遺憾

外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

2022/05/19 12:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕第75屆世衛大會（WHA）將於週日登場，雖國際友人力挺台灣參與，但我方至今未收到邀請。外交部今天表示，世衛（WHO）無法秉持中立專業，一再忽視台灣出席的必要性和急迫性，也忽視國際廣泛支持聲音，再度拒絕台灣以觀察員身分出席大會，我方表達不滿與遺憾。

WHA將於22日至28日於瑞士日內瓦召開實體會議。美國國務卿布林肯18日發布聲明，強力呼籲WHO邀請台灣以觀察員身分與會。他強調，病毒無國界，台灣是全球公衛界資優生，沒有道理把台灣孤立在外。除了美方強力發聲，歐洲、亞洲、非洲、拉丁美洲等各界多國友人，近日也頻頻透過聯名信、國會決議等多元方式聲援台灣參與。

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但會議召開在即，我方仍未受邀。外交部發言人歐江安今天在例會表示，22日開議、今日19日，我方都沒有收到邀請，通常收到後還需要一些準備，因此我方評估WHO無意回應國際社會對我方的支持，沒有給予邀請函。

歐江安批評，我方對於WHO沒有回應國際社會支持邀請台灣出席的要求表達遺憾。世衛無法秉持中立專業，一再忽視台灣出席的必要性和急迫性，也忽視國際廣泛支持聲音，再度拒絕台灣以觀察員身分出席大會，我方表達不滿與遺憾。

歐江安並說，政府籌劃的世衛行動團由衛福部政次李麗芬帶領，將在日內瓦表達抗議，也會和各國就對抗疫情等全球公衛事務進行交流。另外我國13個友邦已向WHO完成提案，提案內容為「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，大會開議首日總務委員會將就此案進行閉門討論，再由隔日的全會決定是否排入議程。

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