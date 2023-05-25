李正皓：讓民進黨跨過邊境走向淺藍 對團結台灣很重要

民進黨發言人張志豪（右一）、卓冠廷（左一）偕同立委參選人吳崢（右二）、李正皓（左二）召開「揭開侯友宜施政真相、新北行人地獄」記者會，呼籲侯友宜專心市政。

2023/05/25 10:41

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席賴清德宣布，新北市第9選區（永和區及中和區泰安里等17里）立委與無黨籍政治評論員李正皓合作，但李過去對民進黨的批評及其國民黨背景引發黨內疑慮。李正皓今受訪表示，他理解大家對他的出身有疑慮，但他相信透過他這樣的人，讓民進黨跨過邊境走向淺藍是團結台灣蠻重要的事，他跟民進黨雖對內政立場不一致，但同樣主張保護中華民國跟台灣。

民進黨發言人張志豪、卓冠廷今偕甫獲提名的中和立委參選人吳崢、永和立委參選人李正皓召開記者會，抨擊新北市長侯友宜主政下，新北市交通事故六都最高，事故件數、死亡人數及受傷人數統計逐年上升，侯市政都管不好，還想管國政。

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李正皓會後受訪表示，他過去的政治光譜跟民進黨不一樣，而且有一段落差，對內政有很多不一致的觀念，但對於面對敵人的態度、如何保護中華民國與台灣的方式跟價值觀是一致的，這是他選擇跟民進黨合作的原因。

李正皓提到，永和選區藍大於綠，如果民進黨推出價值觀、意識形態完全一致的參選人，在這個選區是沒有可能性的，相信賴清德看到的可能性是，透過他這樣的人越多越好，讓民進黨跨過邊境走向淺藍、甚至是藍，這是團結台灣蠻重要的事情。

他強調，他理解民進黨朋友對他的出身有疑慮，但他願意跟民進黨一起打2024選戰，請大家不需要為這件事情做擔心，也包含今天記者會的議題，不用擔心這麼多。

對於原本爭取提名的永和區後溪里長莊銘淵宣布辭去區黨部主任一職，李正皓表示，在艱困選區凝聚基本盤都未必能贏，何況沒有，莊里長是民進黨及綠營在永和非常重要的力量，已請黨部盡可能溝通，他本人也已致電里長表達拜訪意願，無論是三顧、五顧、十顧茅廬，都會把里長拉回民進黨。

李正皓說，這不是輸贏的問題，里長是民進黨非常重要的力量，在這麼藍的選區願意奮鬥這麼久，一定會用最大誠意化解他的誤會，身為參選人當然有責任化解情緒，這不是生死之仇、沒有不可化解的冤，將釋出最大誠意，有信心化解。

民進黨立委參選人吳崢（右）、李正皓（左）召開「揭開侯友宜施政真相、新北行人地獄」記者會，呼籲侯友宜專心市政。

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