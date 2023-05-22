黃健庭PO為郭禱告文 李正皓：國民黨是假上帝之名的詐騙集團！

黃健庭22日跳出來強調國民黨提名總統人選公平公正，還公開為郭台銘準備的禱告文，引發外界討論。（資料照）

2023/05/22 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹近日爆料國民黨提名總統候選人黑箱內幕，指每當郭台銘對國民黨主席朱立倫有懷疑的時候，國民黨秘書長黃健庭都會「拉著他的手禱告，保證朱没有改變」。黃健庭今（22日）反駁，稱有關說法是以他信仰作文章的不實指控，並公開禱告文內容，引發外界討論。對此，政治評論員李正皓直言，黃健庭公開所謂禱告文內容，反而坐實他就是「假上帝之名的詐騙集團成員」！

黃健庭今天在臉書發文表示，針對有人造謠「朱再三保證支持郭，我『數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變』，以我信仰作文章的不實指控，荒謬至極！徵召的過程我們絕對公平公正，絕對經得起檢驗，大家或許有不同的想法、意見，我完全理解並尊重。但我是虔誠的基督徒，信仰代表我的人格，絕不容任意污衊，沒有任何模糊空間。」

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黃健庭在文中「還原」時間線並公開禱告文內容，稱「今年2月8日，郭台銘董事長表達參選意願，他在『等國民黨一個辦法』，14日又對外表示『不計形式，要為國家貢獻』。基於祕書長的職責，我主動聯絡郭董，約好2月14日當天下午5點去拜訪他。3年半沒見，又是要談總統選舉這麼重要的事，我心想一定要把握機會為他禱告。出發前，我慎重準備禱告，盼主能為郭董指引道路，禱告內容至今還存在手機備忘錄中。另外還有兩次，則是郭董和朱立倫主席會面結束時一起作的禱告，為他及國家祈福。」

李正皓看完黃健庭的發文後，直言「這禱告文不公佈還好，一公佈反而坐實了黃健庭就是假上帝之名的詐騙集團成員，而朱立倫是詐騙集團首腦。在禱告中，黃健庭在禱告中向主祈求成為郭台銘的『幫助』，但最後幫助的行為不知道有沒有，背刺的手段倒是一大堆。任何一個人，看到如此虔誠的教徒拉著自己的手向上帝如此誠心的禱告，禱告文中還祈求希望能成為自己的幫助，做戲做到這個份上，誰能不上鉤？郭台銘不傻，是國民黨這個詐騙集團太壞，壞到連上帝之名都敢借用成為詐騙的資本。」

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