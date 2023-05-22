黃健庭澄清徵召公平公正 黃光芹批：戳穿你這個基督徒假面

對於國民黨秘書長黃健庭澄清徵召過程公平公正，媒體人黃光芹（左）表示，黃健庭以上帝之名，行出賣之實。（翻攝黃光芹臉書）

2023/05/22 14:27

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨徵召參選總統失利，國民黨秘書長黃健庭今天表示，有人造謠他「數度在郭台銘家，拉著他的手禱告，保證朱沒有改變」等說法，是以他信仰作文章的不實指控，荒謬至極；對此，媒體人黃光芹痛批，黃健庭以上帝之名，行出賣之實，「就讓我這個基督徒，來戳穿你這個基督徒的假面。」

國民黨17日徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選總統，各種不滿徵召結果的傳聞四起，黃光芹在臉書撰文「打開國民黨的提名黑箱系列」，包括「朱立倫斥責郭台銘你的民調不升反降，都是因為你去中南部見了牛鬼蛇神」、「關鍵轉折時，黃健庭數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變」等，引發外界議論。

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黃健庭今天在臉書還原整個徵召過程，強調徵召的過程絕對公平公正，絕對經得起檢驗，有人造謠說「朱再三保證支持郭」、「數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變」，以他信仰作文章的不實指控，荒謬至極。

黃光芹下午表示，郭台銘深信黃健庭不疑，如果朱、郭之間，沒有黃健庭，並動輒假以上帝之名，他與朱所設的「局中局」大戲，不會成功。

黃光芹指出，黃健庭第一次露饀，是在4月13日，距離他所傳達提名作業最晚不會超過6月18日、還有兩個月的時間，他說溜嘴指「黨內就是侯友宜了」，同時掰出三階段，即使如此，郭仍對他深信不疑。結果證明，國民黨有如他所說，走完三階段嗎？事實勝於雄辯。

黃光芹說，從2月到5月，黃健庭動輒以上帝之名，對郭進行「養套殺」，包括2月不准他發文、不准他道歉，4月5日記者會上，還要他承諾一旦不獲提名要挺侯。過程中，黃又是怎麼保證，朱立倫「有辦法」、「沒有改變」。虔誠的基督徒，怎麼到5月15日朱郭第一次會上，搖身一變成為遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千？

黃光芹表示，黃與郭中間通了多少電話，見了多少次面，禱告多少次，上帝通通都知道，「就讓我這個基督徒，來戳穿你這個基督徒的假面。」

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