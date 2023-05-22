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    郭赴日散心返台 柯：有機會去見他

    鴻海集團創辦人郭台銘昨晚結束日本行程返台，對於媒體所有發問，郭只以「謝謝」笑著回答。（記者姚介修攝）

    鴻海集團創辦人郭台銘昨晚結束日本行程返台，對於媒體所有發問，郭只以「謝謝」笑著回答。（記者姚介修攝）

    2023/05/22 05:30

    〔記者黃靖媗、姚介修／綜合報導〕爭取國民黨總統徵召失利的鴻海集團創辦人郭台銘十九日與家人赴日散心，昨晚返台，對於媒體所有發問，郭只以「謝謝」笑著回答。外界相當關注民眾黨主席柯文哲與郭台銘的互動，柯昨天受訪表示，「有機會去見他（郭台銘）」，這沒問題。

    郭台銘結束日本旅遊行程，昨晚間九點多返台，郭台銘對媒體詢問都笑答「謝謝」，僅說這次日本行程，主要是陪小孩還有孫子。外界關切郭台銘是否有感恩之旅，郭妻曾馨瑩表示，如果有感恩之旅，她會陪同，但郭還沒有告訴她任何訊息。

    柯文哲昨天出席台中市前有給職顧問林筱淇的新書發表會，受訪時表示，讓郭台銘冷靜一、兩天再講，有機會去見他，這沒問題。

    對於民進黨總統參選人賴清德稱國民黨沒有民主自由DNA，柯文哲認為，五十年前民主自由當然不是國民黨的DNA，因為當時是黨國體制，搞不好經過多年的演化，國民黨也慢慢有了民主自由的DNA。

    對於目前賴清德與國民黨總統參選人侯友宜不斷互打，較少攻擊到柯文哲。柯認為，這本來就是民進黨與國民黨的選戰策略，一定要先把他邊緣化，回歸藍綠兩黨對決，「但他們要小心，柯文哲突圍的能力很強」。

    另，柯文哲日前提出，若當選總統要至立院做國情報告的構想，遭賴清德批「沒有國會經驗」。柯對此表示，國情報告在法律上本來就有，他也知道國情報告與質詢的不同，但他可以將國情報告當作政見。

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